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15-річна Дарʼя з Донеччини розповіла свою історію музею "Голоси мирних"

15-річна Дарʼя з Донеччини розповіла про реабілітацію музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

З 15-річною Дашею команда Фонду Ріната Ахметова познайомилася у санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації "Смарагдове місто", релокованому з Донеччини на Захід України. Тут живуть діти-переселенці, які перебувають у складному становищі. Деяким з них нікуди повертатися. Але ці діти вірять у диво та сподіваються на краще.

Щоб підтримати їх, Фонд влаштував у Центрі новорічно-різдвяне свято з подарунками, під час якого Даша й поділилася своєю історією.

Дар‘я народилася у місті Курахове Донецької області. Там же знайшла і своє захоплення: танці. Ще в дитинстві з’ясувалося, що вона має хист до цього мистецтва. Щороку дівчина їздила виступати, регулярно здобувала різні нагороди. Все перервала війна.

"Курахове часто обстрілюють. Знаю, що недавно прилетіло неподалік від мого будинку. Приміщення, в якому ми займалися танцями, також зачинене. Його теж пошкодили під час обстрілів", - розповідає Даша.

Утім, найбільша туга - за друзями та близькими. Наближається Новий рік, і Дар’я чітко усвідомлює, що її проста мрія возз'єднатися з усією своєю сім'єю поки що не справдиться.

"Я звикла, що Новий рік зустрічаємо всією родиною, дружно, за одним столом. Зараз поруч зі мною тільки частина моєї сім‘ї. Я ж дуже хочу знову обійняти бабусю, хрещених батьків, інших найдорожчих мені людей. Просто стояти і обіймати їх", - зізнається дівчина.

Новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям" - це понад 20-річна традиція добра і допомоги. У святковий сезон фонд вітає дітей-переселенців, дітей з інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу; дітей, які пройшли реабілітацію після поранення; і тих, хто втратив батьків на війні.

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Донецька областьдіти