15-летняя Дарья из Донетчины рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Дарья родилась в городе Курахово Донецкой области. Там же нашла и свое увлечение: танцы. Еще в детстве выяснилось, что она имеет способность к этому искусству. Каждый год девушка ездила выступать, регулярно получала разные награды. Всё прервала война.

"Курахово часто обстреливают. Знаю, что недавно прилетело неподалеку от моего дома. Помещение, в котором мы занимались танцами, тоже закрыто. Его тоже повредили во время обстрелов", - рассказывает Даша.

Впрочем, самая тоска - по друзьям и близким. Приближается Новый год, и Дарья четко отдает себе отчет, что ее простая мечта воссоединиться со всей своей семьей пока не сбудется.

"Я привыкла, что Новый год встречаем всей семьей, дружно, за одним столом. Сейчас рядом со мной только часть моей семьи. Я ведь очень хочу снова обнять бабушку, крестных родителей, других самых дорогих мне людей. Просто стоять и обнимать их" , – признается девушка.

Новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" - это более 20-летняя традиция добра и помощи. В праздничный сезон фонд поздравляет детей-переселенцев, детей из интернатных заведений, детских домов семейного типа; детей, прошедших реабилитацию после ранения; и потерявших родителей на войне.