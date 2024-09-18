15 речей, які давно час викидати, але вони гарантовано є у вас вдома

Сірі рушники

Термін використання рушників до наступного прання - три дні. Ті, хто ігнорує це правило, зазвичай страждають від регулярних висипань і подразнень шкіри. Якщо ваш рушник вже стало жовтим, краще пустіть його на ганчірки для прибирання. Так ви також уникнете поширення бактерій на інші речі.

Неприємні туфлі

Красиві, дорогі, але зовсім незручні? Не варто зберігати такі туфлі. Віддайте їх комусь або продайте, щоб не захаращувати квартиру. Носіння таких туфель може негативно вплинути на ваше здоров'я.

Взуття, яке погано пахне

Деяке взуття можна врятувати, віддавши його на професійну чистку. Якщо ж старі кросівки або босоніжки коштують копійки, краще їх викинути, щоб уникнути неприємного запаху в домі. Неприємний запах може вплинути на загальне самопочуття в приміщенні.

Сувенірні кружки і склянки

Зберігайте їх лише у двох випадках: якщо ви ними дійсно користуєтеся або ці речі мають для вас особливу цінність як пам’ять. В іншому випадку, без вагань позбудьтеся від сувенірних склянок і кружок. Зайві предмети в домі можуть створити враження безладдя.

Ліфчики, які вам вже не підходять

Ліфчики зношуються так само як і будь-яка інший одяг. Періодично перевіряйте своє спідню білизну і викидайте (або віддавайте) ті моделі, які вже не підходять. Неправильний розмір може бути незручним і навіть шкідливим для здоров’я.

Обтягуючі джинси

Неважливо, чому ви їх не носите - змінилася мода чи форма тіла. Якщо джинси, які ви давно не носили, вже не підходять, позбавтеся від них: віддайте на перероблювання або знайомим. Це дозволить звільнити місце для одягу, який ви справді будете носити.

Одинокі шкарпетки

Порахуйте, скільки у вас шкарпеток без пари. Ті, що не мають пари, викидайте без жалю. І в наступний раз будьте уважнішими до своїх речей. Наявність одиноких шкарпеток може ускладнити пошуки пари і створити безлад у шафі.

У кожного є старі футболки або одинокі шкарпетки (фото: Freepik.com)

Старі диски

Технології швидко змінюються, і CD-диски, які колись були популярними, сьогодні вже не використовуються. Якщо вам не хочеться прощатися з ними, просто зберігайте їх для ностальгії; інші краще віддати на перероблювання. Зберігання старих дисків може бути непрактичним, якщо у вас немає відповідного програвача.

Прострочені спеції

Термін придатності мелених спецій - всього 2-3 роки. Цільні спеції можуть зберігатися довше - до 4 років. Однак для забезпечення їхньої якості не забудьте перевіряти терміни придатності. Старі спеції можуть втратити аромат і смак, що вплине на якість приготованих страв.

Стара косметика

Використання простроченої косметики може спричинити шкірні захворювання і алергічні реакції. Перевіряйте терміни придатності та дотримуйтесь рекомендацій на упаковці. Стара косметика може бути шкідливою для вашої шкіри.

Поламані парасольки

Якщо парасольки вже не підлягають ремонту, сміливо відправляйте їх на смітник. Викидайте їх без жалю, щоб не захаращувати простір. Поламана парасолька може навіть стати небезпечним предметом у вашому гардеробі.

Контейнери для їжі

Якщо контейнери потемніли і почали неприємно пахнути, їх слід відразу викинути. Не ризикуйте своїм здоров’ям, зберігаючи такі контейнери. Потемніння і запах свідчать про можливе забруднення їжі.

Домашні футболки

Перегляньте свій гардероб. Ви, напевно, знайдете стару футболку з плямами і дірками. Краще віддати її на ганчірки або викинути, щоб не засмічувати свій гардероб.

Старі гумки для волосся

Розтягнуті і рвані гумки можуть заподіяти біль і пошкодити волосся. Купіть нові гумки і позбудьтеся старих, щоб уникнути плутанини і пошкоджень волосся. Нова гумка допоможе підтримати ваші локони в гарному стані.

Засохлі букети

Букети не живуть вічно. Навіть якщо ви пробували їх відновити, вони все ж в’януть. Зберігати гербарій вдома не має сенсу, адже він може просто накопичувати пил і мати неприємний вигляд.