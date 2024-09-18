15 вещей, которые давно пора выбрасывать, но они гарантированно есть у вас дома

Серые полотенца

Срок использования полотенец до следующей стирки - три дня. Те, кто игнорирует это правило, обычно страдают от регулярных высыпаний и раздражений кожи. Если ваше полотенце уже стало желтым, лучше пустите его на тряпки для уборки. Так вы также избегнете распространения бактерий на другие вещи.

Неприятные туфли

Красивые, дорогие, но совсем неудобные? Не следует хранить такие туфли. Отдайте их кому-нибудь или продайте, чтобы не загромождать квартиру. Ношение таких туфель может отрицательно повлиять на ваше здоровье.

Обувь, которая плохо пахнет

Некоторую обувь можно спасти, отдав ее на профессиональную чистку. Если же старые кроссовки или босоножки стоят копейки, лучше их выбросить во избежание неприятного запаха в доме. Неприятный запах может повлиять на общее самочувствие в помещении.

Сувенирные кружки и стаканы

Храните их только в двух случаях: если вы ими действительно пользуетесь или эти вещи имеют для вас особую ценность как память. В противном случае, без колебаний избавьтесь от сувенирных стаканов и кружок. Лишние предметы в доме могут произвести впечатление беспорядков.

Лифчики, которые вам уже не подходят

Лифчики изнашиваются так же, как и любая другая одежда. Периодически проверяйте свое нижнее белье и выбрасывайте (или отдавайте) те модели, которые уже не подходят. Неправильный размер может быть неудобным и даже вредным для здоровья.

Обтягивающие джинсы

Неважно, почему вы их не носите - изменилась мода или форма тела. Если джинсы, которые вы давно не носили, уже не подходят, избавьтесь от них: отдайте на переделку или знакомым. Это позволит освободить место для одежды, которую вы действительно будете носить.

Одинокие носки

Посчитайте, сколько у вас носков без пары. Не имеющие пары выбрасывайте без сожаления. И в следующий раз будьте внимательнее к своим вещам. Наличие одиноких носков может усложнить поиски пара и создать беспорядок в шкафу.

У каждого есть старые футболки или одинокие носки (фото: Freepik.com)

Старые диски

Технологии быстро меняются, и CD-диски, когда-то популярные, сегодня уже не используются. Если вам неохота прощаться с ними, просто храните их для ностальгии; другие лучше отдать на переработку. Хранение старых дисков может быть непрактичным, если у вас нет соответствующего проигрывателя.

Просроченные специи

Срок годности молотых специй - всего 2-3 года. Цельные специи могут храниться дольше - до 4 лет. Однако для обеспечения их качества не забудьте проверять сроки годности. Старые специи могут потерять аромат и вкус, что повлияет на качество приготовленных блюд.

Старая косметика

Использование просроченной косметики может вызвать кожные заболевания и аллергические реакции. Проверяйте сроки годности и соблюдайте рекомендации на упаковке. Старая косметика может быть вредна для вашей кожи.

Поломанные зонтики

Если зонтики уже не подлежат ремонту, смело отправляйте их на помойку. Выбрасывайте их без сожаления, чтобы не загромождать пространство. Поломанный зонтик может даже стать опасным предметом в вашем гардеробе.

Контейнеры для еды

Если контейнеры потемнели и начали пахнуть неприятно, их следует сразу выбросить. Не рискуйте своим здоровьем, сохраняя такие контейнеры. Потемнение и запах свидетельствуют о возможном загрязнении пищи.

Домашние футболки

Просмотрите свой гардероб. Вы наверняка найдете старую футболку с пятнами и дырками. Лучше отдать ее на тряпки или выкинуть, чтобы не засорять свой гардероб.

Старые резинки для волос

Растянутые и рваные резинки могут причинить боль и повредить волосы. Купите новые резинки и избавьтесь от старых, чтобы избежать путаницы и повреждений волос. Новая резинка поможет поддержать ваши локоны в хорошем состоянии.

Засохшие букеты

Букеты не живут вечно. Даже если вы пробовали их восстановить, они все же увядают. Хранить гербарий дома не имеет смысла, ведь он может просто накапливать пыль и выглядеть неприятно.