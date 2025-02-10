15 продуктів, які ніколи не можна класти в морозильник

Соуси на основі молока та вершків

Хоча заморожування молока або вершків може здатися хорошим способом продовжити термін їх зберігання, ці продукти мають тенденцію розшаровуватися при розморожуванні, набуваючи зернистої, водянистої текстури. Це ж саме відбувається з супами і соусами, в яких є вершки.

Листяна зелень для свіжих салатів

Листяна зелень, така як салат, шпинат і капуста, не зберігає свою первісну текстуру після заморожування та розморожування через високий вміст води.

Це означає, що заморожувати салат та іншу листову зелень для подальшого використання у свіжих салатах не рекомендується.

Однак, за словами садівниці та кулінарної письменниці Джулі Мартенс Форні, можна заморожувати зелень, якщо вона буде використовуватися у супах та смузі.

Варена паста

Заморожування готових макаронних виробів часто призводить до того, що при розігріванні вони стають клейкими, кашоподібними. Якщо ви готуєте страви заздалегідь, краще заморозити соус окремо, а свіжу пасту приготувати за потреби.

Якщо заморожування - єдиний варіант, готуйте макарони аль денте і додавайте невелику кількістю олії для зберігання, як радить Тіффані, засновниця сайту для планування бюджету на продукти Don't Waste the Crumbs.

Сира картопля

Як і листова зелень, сира картопля погано переносить заморожування через високий вміст води, а при розморожуванні стає кашоподібною та зернистою. Зберігати сиру картоплю слід в сухому прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів для тривалого зберігання.

Яйця в шкаралупі

Заморожування цілих яєць у шкаралупі призводить до того, що рідина всередині розширюється, що може призвести до розтріскування шкаралупи і псування яйця.

Щоб безпечно заморозити яйця, їх рекомендують збити разом і зберігати в герметичному контейнері або заморозити їх окремими порціями, використовуючи форму для льоду.

Смажені продукти

Після заморожування та розігрівання смажені продукти втрачають свою характерну хрустку текстуру, часто стають м'якими та розмоклими. Краще зберігайте залишки у холодильнику, а потім розігрійте в духовці або фритюрниці, щоб відновити хрустку скоринку,

М'які сири

М'які сири, такі як вершковий сир, рікота та козячий сир, погано заморожуються і мають тенденцію розшаровуватися або ставати зернистими після розморожування.

Тверді сири, такі як чеддер, пармезан і гауда, навпаки, краще підходять для заморожування, їх можна натерти на тертці і зберігати для подальшого використання.

Салати з майонезом

Салати та інші страви, приготовані з майонезом, погано заморожуються, оскільки майонез відокремлюється в процесі розморожування. За словами кулінарної письменниці Лорен Девід, це призводить до водянистої, неапетитної текстури.

Свіжі трави

Такі трави, як базилік, кінза та петрушка, втрачають свій аромат і текстуру, якщо зберігати їх як є. Натомість кулінарні консультанти радять подрібнити трави і заморозити їх у формах для льоду з оливковою олією. Потім ці трав'яні кубики можна додавати до супів та соусів.

Огірки

Через високий вміст води огірки після заморожування стають кашоподібними і слизькими. Найкраще зберігати їх свіжими в холодильнику для салатів і закусок.

Йогурт

Хоча технічно ви можете їсти розморожений йогурт (і він збереже свої поживні та пробіотичні властивості), при заморожуванні він розділяється. Це означає, що він, швидше за все, матиме більш водянисту, зернисту текстуру.

Цілі авокадо

Цілі авокадо після розморожування стають коричневими і кашоподібними. Для зберігання в морозилці рекомендують нарізати авокадо скибочками або кубиками і закрити його в герметичному контейнері з додаванням лимонного або лаймового соку.

Водянисті фрукти

Фрукти з високим вмістом води, такі як кавун і цитрусові, після розморожування стають кашоподібними і втрачають свою текстуру.

Помідори

Заморожування сирих помідорів призведе до того, що після розморожування вони стануть м'якими і водянистими, що робить їх непридатними для салатів або свіжих страв. Однак ви можете сміливо заморожувати їх для використання в супах і соусах.

Кава в зернах

Для багатьох це може стати несподіванкою, але заморожування кавових зерен може погіршити їхній смак, оскільки волога впливає на їхні натуральні олії, і кавові зерна вбирають запахи з морозильної камери.

Замість цього зберігайте їх у герметичному контейнері в прохолодному темному місці для оптимальної свіжості.