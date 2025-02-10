15 продуктов, которые никогда нельзя класть в морозильник

Замораживание продуктов - это удобный способ продлить продолжительность хранения пищи. Впрочем, не все продукты пригодны для замораживания. Некоторые из них теряют свою текстуру, расслаиваются или становятся несъедобными после размораживания.
О том, какие продукты никогда нельзя класть в морозилку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.
Хотя замораживание молока или сливок может показаться хорошим способом продлить срок их хранения, эти продукты имеют тенденцию расслаиваться при размораживании, приобретая зернистую, водянистую текстуру. Это же самое происходит с супами и соусами, в которых есть сливки.
Лиственная зелень, такая как салат, шпинат и капуста, не сохраняет свою первоначальную текстуру после замораживания и размораживания из-за высокого содержания воды.
Это означает, что замораживать салат и другую листовую зелень для дальнейшего использования в свежих салатах не рекомендуется.
Однако, по словам садовода и кулинарной писательницы Джули Мартенс Форни, можно замораживать зелень, если она будет использоваться в супах и смузи.
Замораживание готовых макаронных изделий часто приводит к тому, что при разогревании они становятся клейкими, кашеобразными. Если вы готовите блюда заранее, лучше заморозить соус отдельно, а свежую пасту приготовить при необходимости.
Если заморозка - единственный вариант, готовьте макароны аль денте и добавляйте небольшое количество масла для хранения, как советует Тиффани, основательница сайта для планирования бюджета на продукты Don't Waste the Crumbs.
Как и листовая зелень, сырой картофель плохо переносит замораживание из-за высокого содержания воды, а при размораживании становится кашеобразным и зернистым. Хранить сырой картофель следует в сухом прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей для длительного хранения.
Замораживание целых яиц в скорлупе приводит к тому, что жидкость внутри расширяется, что может привести к растрескиванию скорлупы и порче яйца.
Чтобы безопасно заморозить яйца, их рекомендуют взбить вместе и хранить в герметичном контейнере или заморозить их отдельными порциями, используя форму для льда.
После замораживания и разогрева жареные продукты теряют свою характерную хрустящую текстуру, часто становятся мягкими и размокшими. Лучше храните остатки в холодильнике, а затем разогрейте в духовке или фритюрнице, чтобы восстановить хрустящую корочку,
Мягкие сыры, такие как сливочный сыр, рикотта и козий сыр, плохо замораживаются и имеют тенденцию расслаиваться или становиться зернистыми после размораживания.
Твердые сыры, такие как чеддер, пармезан и гауда, наоборот, лучше подходят для замораживания, их можно натереть на терке и хранить для дальнейшего использования.
Салаты и другие блюда, приготовленные с майонезом, плохо замораживаются, поскольку майонез отделяется в процессе размораживания. По словам кулинарной писательницы Лорен Дэвид, это приводит к водянистой, неаппетитной текстуре.
Такие травы, как базилик, кинза и петрушка, теряют свой аромат и текстуру, если хранить их как есть. Вместо этого кулинарные консультанты советуют измельчить травы и заморозить их в формах для льда с оливковым маслом. Затем эти травяные кубики можно добавлять в супы и соусы.
Из-за высокого содержания воды огурцы после замораживания становятся кашеобразными и скользкими. Лучше всего хранить их свежими в холодильнике для салатов и закусок.
Хотя технически вы можете есть размороженный йогурт (и он сохранит свои питательные и пробиотические свойства), при замораживании он разделяется. Это означает, что он, скорее всего, будет иметь более водянистую, зернистую текстуру.
Целые авокадо после размораживания становятся коричневыми и кашеобразными. Для хранения в морозилке рекомендуют нарезать авокадо ломтиками или кубиками и закрыть его в герметичном контейнере с добавлением лимонного или лаймового сока.
Фрукты с высоким содержанием воды, такие как арбуз и цитрусовые, после размораживания становятся кашеобразными и теряют свою текстуру.
Замораживание сырых помидоров приведет к тому, что после размораживания они станут мягкими и водянистыми, что делает их непригодными для салатов или свежих блюд. Однако вы можете смело замораживать их для использования в супах и соусах.
Для многих это может стать неожиданностью, но замораживание кофейных зерен может ухудшить их вкус, поскольку влага влияет на их натуральные масла, и кофейные зерна впитывают запахи из морозильной камеры.
Вместо этого храните их в герметичном контейнере в прохладном темном месте для оптимальной свежести.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, сколько можно хранить блины и вареники в холодильнике.
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