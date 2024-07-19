15 нових українських пісень для настрою на будь-який смак
Літо в розпалі, а це значить, що час оновити свій плейлист свіжими українськими піснями, якими радують нас як зірки, так і молоді артисти.
Сьогодні РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас добірку з 15 нових пісень на будь-який смак: від запальних танцювальних треків до душевних балад.
KOLA & PARFENIUK - "Температура"
Це пісня про складність відновлення почуттів у стосунках, де вже згасла іскра. Цей трек нагадує нам, що навіть коли почуття здаються зниклими, є шанс знову розпалити вогонь і знайти спільну мову.
SUROV - "Щастя"
Для кожної людини щастя проявляється в різних речах, але ідея треку у тому, що воно завжди навколо нас, незважаючи ні на що. У кліпі співак досліджує це, знаходиться у постійному пошуку, але згодом зупиняється у моменті та розуміє, що весь цей час щастя було разом із ним.
MamaRika & BALSAM - "Шепоче дощ"
Пісня про біль розлуки, через який зараз проходять більшість українських сімей. Про ті реалії, в яких два рідних серця не можуть бути разом, але до останнього вірять, що зовсім скоро зможуть відчути тепло одне одного.
Klavdia Petrivna - "Намалюй мені ніч"
Найзагадковіша співачка України заспівала культову пісню у авторському проєкті Тіни Кароль "Дім Звукозапису".
Golubenko - "Почуй"
Цей трек є криком душі головного героя, який прагне бути почутим і не забутим. Він усвідомлює, що навіть після кожної її відмови його захоплення тільки зростає. Хлопець бачить майбутнє, де можливо було б краще повернутися назад, але він не може відступити від своїх почуттів.
СКАЙ - "Поцілуй на щастя"
Нова пісня легендарних рокерів не лишить нікого байдужим. Від неї віє позитивом, щастям і надією на гарне майбутнє!
YAROMIYA - "Полий своїм вином"
Це не просто музична робота, це гімн коханню у його найрізноманітніших проявах: від ніжності та ласки до пристрасті та розпачу.
MILENA WAY - "Нестримний біт"
Меседж пісні - повірити у свої сили, про те що твоя мрія обов’язково здійсниться, головне рухатись вперед під біт та ритм своєї мрії та серця
Ігор Целип та Світлана Петруняк - "Не будемо"
Пісня розповідає про складні емоції, що супроводжують момент розставання з коханою людиною.
Макс Тищук - "Боляче"
Це любовна сповідь про розставання.
Також послухайте ці пісні, які можуть надовго засісти у ваших плейлистах:
Santorin - "Карусель"
СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Тривожний"
MOLODI - "Серенади"
VSIVDOMA - "Токсичність"
Околиця - "Мокрими п'яними"
До слова, нещодавно Тіна Кароль відверто сказала усе, що думає про Klavdia Petrivna.
Окрім цього, раніше ми називали 20 нових щирих українських пісень, які зворушують і надихають.