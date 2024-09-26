15 незвичайних сувенірів, які можна привезти з подорожі замість магнітика

Після кожної подорожі люди намагаються залишити щось на пам'ять від неї, але дуже часто справа не йде далі банального магніту на холодильник. Але існує багато інших, набагато більш цікавих, варіантів сувенірів, які варто придбати у подорожах та залишити як згадку.
РБК-Україна (проєкт Styler) дарує мандрівникам ідеї, що насправді оригінального можна привезти з туристичної подорожі.
Якщо ви відвідуєте країну, де велику увагу приділяють місцевим прянощам, чудовим сувеніром можуть стати пакуночки зі спеціями. Вони не тільки додають екзотики в домашні страви, але й будуть гарним подарунком для друзів або родичів.
Місцеві напої, такі як вино, лікери або міцніший алкоголь, можуть стати відмінним сувеніром. З Італії можна привезти Лімончелло, з Куби - ром, а з Франції - пастіс, традиційну анісову настоянку.
Місцеві делікатеси, які мають тривалий термін зберігання, стануть ідеальним гостинцем. Наприклад, хамон з Іспанії або зацукровані фіалки з Франції стануть чудовим доповненням до будь-якого сувеніру.
Посуд, виготовлений в місцевому стилі, або кухонне приладдя стане корисним і стильним сувеніром. Можна привезти порцелянові чашки, мідний посуд або інші вироби, які доповнять інтер’єр.
Красиві традиційні костюми з країн Сходу можуть стати незвичайним і пам'ятним подарунком. В Індії можна купити сарі, у Японії - кімоно, а в Марокко - джелабу.
Привезені камінці з різних куточків світу можуть стати оригінальним спогадом про подорож. Головне - щоб вони мали для вас особисте значення, адже з кожним камінцем пов’язана певна історія.
Колекція чашок з різних країн - це не тільки гарний сувенір, але й зручна річ для повсякденного використання. Кожна чашка може мати унікальний національний орнамент або кумедний дизайн.
Маски та традиційні головні убори з різних країн, таких як Непал, В’єтнам чи Індія, можуть стати яскравими сувенірами. Вони надають кімнаті особливого колориту та нагадують про екзотичні мандрівки.
Місцеві видання або відомі книги мовою країни, яку ви відвідали, стануть не лише приємним сувеніром, а й чудовим способом попрактикувати іноземну мову. Зібрана колекція улюблених творів різними мовами - це справжній скарб для книголюбів.
Для фанатів футболу чудовим сувеніром може стати футбольний шарф місцевої команди. Це не тільки пам'ятка про подорож, але й частина футбольної культури країни.
Ручні вироби місцевих майстрів, такі як браслети, намисто чи сережки, мають унікальний дизайн і національні мотиви. Такий сувенір буде оригінальним і довговічним подарунком.
Невеликі традиційні музичні інструменти, такі як маракаси, бонго або сопілки, стануть цікавим і незвичайним сувеніром. Вони можуть не лише прикрашати інтер'єр, але й використовуватися за призначенням.
Місцеві тканини, ковдри або покривала з традиційним орнаментом можуть стати чудовою прикрасою для дому. Текстильні вироби з Індії, Марокко чи Мексики мають не лише яскраві кольори, але й високу якість.
З деяких країн можна привезти традиційні аромати у вигляді парфумів чи ефірних олій. Це не тільки гарний сувенір, але й спосіб перенести частину атмосфери подорожі до свого дому.
Ручної роботи листівки або професійні фотографії місцевих пейзажів можуть стати елегантним сувеніром. Вони чудово доповнять домашній інтер’єр або можуть бути подаровані близьким на згадку.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Thinking Traveler, Inside the Travel Lab, Forbes.