15 незвичайних сувенірів, які можна привезти з подорожі замість магнітика

Натуральні спеції

Якщо ви відвідуєте країну, де велику увагу приділяють місцевим прянощам, чудовим сувеніром можуть стати пакуночки зі спеціями. Вони не тільки додають екзотики в домашні страви, але й будуть гарним подарунком для друзів або родичів.

Алкоголь місцевого виробництва

Місцеві напої, такі як вино, лікери або міцніший алкоголь, можуть стати відмінним сувеніром. З Італії можна привезти Лімончелло, з Куби - ром, а з Франції - пастіс, традиційну анісову настоянку.

Сувеніри-смаколики

Місцеві делікатеси, які мають тривалий термін зберігання, стануть ідеальним гостинцем. Наприклад, хамон з Іспанії або зацукровані фіалки з Франції стануть чудовим доповненням до будь-якого сувеніру.

Посуд і предмети побуту

Посуд, виготовлений в місцевому стилі, або кухонне приладдя стане корисним і стильним сувеніром. Можна привезти порцелянові чашки, мідний посуд або інші вироби, які доповнять інтер’єр.

Корисний посуд завжди буде нагадувати вам про теплі враження від іншої країни (фото: Freepik.com)

Традиційний одяг

Красиві традиційні костюми з країн Сходу можуть стати незвичайним і пам'ятним подарунком. В Індії можна купити сарі, у Японії - кімоно, а в Марокко - джелабу.

Камінці

Привезені камінці з різних куточків світу можуть стати оригінальним спогадом про подорож. Головне - щоб вони мали для вас особисте значення, адже з кожним камінцем пов’язана певна історія.

Чашки

Колекція чашок з різних країн - це не тільки гарний сувенір, але й зручна річ для повсякденного використання. Кожна чашка може мати унікальний національний орнамент або кумедний дизайн.

Маски і головні убори

Маски та традиційні головні убори з різних країн, таких як Непал, В’єтнам чи Індія, можуть стати яскравими сувенірами. Вони надають кімнаті особливого колориту та нагадують про екзотичні мандрівки.

Маска - це втілення екзотики, яка прикрасить інтер'єр (фото: Pixabay.com)

Книги

Місцеві видання або відомі книги мовою країни, яку ви відвідали, стануть не лише приємним сувеніром, а й чудовим способом попрактикувати іноземну мову. Зібрана колекція улюблених творів різними мовами - це справжній скарб для книголюбів.

Футбольні шарфи

Для фанатів футболу чудовим сувеніром може стати футбольний шарф місцевої команди. Це не тільки пам'ятка про подорож, але й частина футбольної культури країни.

Місцеві прикраси

Ручні вироби місцевих майстрів, такі як браслети, намисто чи сережки, мають унікальний дизайн і національні мотиви. Такий сувенір буде оригінальним і довговічним подарунком.

Музичні інструменти

Невеликі традиційні музичні інструменти, такі як маракаси, бонго або сопілки, стануть цікавим і незвичайним сувеніром. Вони можуть не лише прикрашати інтер'єр, але й використовуватися за призначенням.

Маракаси стануть чудовою згадкою про подорож (фото: Pexels.com)

Тканини та текстиль

Місцеві тканини, ковдри або покривала з традиційним орнаментом можуть стати чудовою прикрасою для дому. Текстильні вироби з Індії, Марокко чи Мексики мають не лише яскраві кольори, але й високу якість.

Парфуми або ефірні олії

З деяких країн можна привезти традиційні аромати у вигляді парфумів чи ефірних олій. Це не тільки гарний сувенір, але й спосіб перенести частину атмосфери подорожі до свого дому.

Фотографії і листівки

Ручної роботи листівки або професійні фотографії місцевих пейзажів можуть стати елегантним сувеніром. Вони чудово доповнять домашній інтер’єр або можуть бути подаровані близьким на згадку.