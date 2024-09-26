15 необычных сувениров, которые можно привезти из путешествия вместо магнитика

Натуральные специи

Если вы посещаете страну, где большое внимание уделяют местным пряностям, чудесным сувениром могут стать пакеты со специями. Они не только добавляют экзотики в домашние блюда, но и будут хорошим подарком для друзей или родственников.

Алкоголь местного производства

Местные напитки, такие как вино, ликеры или более крепкий алкоголь, могут стать отличным сувениром. Из Италии можно привезти Лимончелло, с Кубы - ром, а из Франции - пастис, традиционную анисовую настойку.

Сувениры-вкусняшки

Местные деликатесы, имеющие длительный срок хранения, станут идеальным подарком. Например, хамон из Испании или засахаренные фиалки из Франции станут отличным дополнением к любому сувениру.

Посуда и предметы обихода

Посуда, изготовленная в местном стиле, или кухонные принадлежности станут полезным и стильным сувениром. Можно привезти фарфоровые чашки, медную посуду или другие изделия, которые дополнят интерьер.

Полезная посуда всегда будет напоминать вам о теплых впечатлениях от другой страны (фото: Freepik.com)

Традиционная одежда

Красивые традиционные костюмы из стран Востока могут стать необычным и запоминающимся подарком. В Индии можно купить сари, в Японии - кимоно, а в Марокко - джелабу.

Камни

Привезенные камешки из разных уголков мира могут стать оригинальным воспоминанием о путешествии. Главное - чтобы они имели для вас личное значение, ведь с каждым камнем связана определенная история.

Чашки

Коллекция чашек из разных стран - это не только хороший сувенир, но и удобная вещь для повседневного использования. Каждая чашка может иметь уникальный национальный орнамент или забавный дизайн.

Маски и головные уборы

Маски и традиционные головные уборы из разных стран, таких как Непал, Вьетнам или Индия могут стать яркими сувенирами. Они придают комнате особый колорит и напоминают об экзотических путешествиях.

Маска - это воплощение экзотики, которая украсит интерьер (фото: Pixabay.com)

Книги

Местные издания или известные книги на языке страны, которую вы посетили, станут не только приятным сувениром, но и отличным способом попрактиковать иностранный язык. Собранная коллекция любимых произведений на разных языках - это настоящее сокровище для книголюбов.

Футбольные шарфы

Для фанатов футбола отличным сувениром может стать футбольный шарф местной команды. Это не только памятка о путешествии, но и часть футбольной культуры страны.

Местные украшения

Ручные изделия местных мастеров, такие как браслеты, ожерелья или серьги имеют уникальный дизайн и национальные мотивы. Такой сувенир будет являться оригинальным и долговечным подарком.

Музыкальные инструменты

Небольшие традиционные музыкальные инструменты, такие как маракасы, бонго или свирели, станут интересным и необычным сувениром. Они могут не только украшать интерьер, но и использоваться по назначению.

Маракасы станут отличным упоминанием о путешествии (фото: Pexels.com)

Ткани и текстиль

Местные ткани, одеяла или покрывала с традиционным орнаментом могут стать отличным украшением для дома. Текстильные изделия из Индии, Марокко или Мексики имеют не только яркие цвета, но и высокое качество.

Духи или эфирные масла

Из некоторых стран можно привезти традиционные ароматы в виде духов или эфирных масел. Это не только хороший сувенир, но и способ перенести часть атмосферы поездки в свой дом.

Фотографии и открытки

Ручной открытки или профессиональные фотографии местных пейзажей могут стать элегантным сувениром. Они отлично дополнят домашний интерьер или могут быть подарены близким на память.