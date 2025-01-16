15 найуживаніших русизмів, яких українцям важко позбутись

"Як всігда"

Правильний варіант: "як завжди". Це вираз означає, що все нормально або "хоч як більш-менш".

"Не приймай близько до серця"

Правильно казати "не бери близько до серця". Це калька з російської.

"Вибачаюсь"

Це слово є калькою з російського "извиняюсь". В українській мові слід вживати "перепрошую", "вибачте мені", "даруйте", "пробачте".

"В кінці кінців"

Це ще одна калька з російської мови, "в конце концов". В українській мові правильніше буде сказати "зрештою", "врешті-решт" або "кінець кінцем".

"На протязі дня"

Часто помилково вживають: "На протязі дня було холодно". Правильний варіант: "Упродовж дня було холодно".

"Замерз, замерзла"

Вживати "замерзла" в контексті людини, якій холодно, неправильно. Правильніше - "змерзла" або "змерз".

"Об'явити"

Правильний український варіант: "оголосити". Російське "объявить" стало звичним для багатьох українців.

"Батюшка і матушка"

Це типова російська форма для священника і його дружини. В українській мові правильні варіанти - "піп" і "попадя", або "отець" і "паніматка". Наразі слово "піп" стало дещо негативним через історичний контекст, але "отець" є найприязнішою формою звертання.

"Халатне відношення"

Вірній варіант: "недбале ставлення", наприклад, до роботи.

"Зробити пропозицію"

В українській мові це не зовсім вірно. Правильніше казати "освідчитися".

"Незабудки"

Це російська назва квітів "Люби мене". В Україні частіше говорять "незабудки" або просто "квіти".

"Перчатки"

Правильно казати "рукавиці" або "рукавички", а не "перчатки", що є калькою з російської.

"Спеціаліст"

Хоча слово є частиною українського лексикону, в більшості випадків точніше буде вживати "фахівець", що звучить природніше.

"Картинка"

Замість цього слова варто використовувати слова "малюнок" або "зображення".

"Підготовити"

В українській мові правильно буде сказати: "приготувати", "підготувати".

"Включити"

Ми часто кажемо: "Включити музику". Коректною буде фраза: "Увімкни музику".