15 найочікуваніших ігор січня на ПК і консолі, які не можна пропустити

Січень 2025 року стане справжнім святом для геймерів: індустрія приготувала безліч цікавих релізів. На ПК і консолях з'являться довгоочікувані продовження культових серій, ремастери старих хітів і абсолютно нові проекти.

Про 15 найочікуваніших ігор, які обов'язково варто спробувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Gamerant , присвячений відеоіграм.

Wuthering Waves

Дата: 2 січня

Платформа: PS5

Цей екшен-RPG з відкритим світом від Kuro Game занурює гравців у деталізований, постапокаліптичний світ. З динамічною бойовою системою, глибокою кастомізацією персонажів і захопливим сюжетом гра обіцяє години захопливих досліджень.

Гравці зможуть освоїти унікальні здібності, розкриваючи таємниці зруйнованого світу. З приголомшливою графікою і плавним геймплеєм це обов'язковий вибір для шанувальників жанру action RPG.

Wuthering Waves

Ys Memoire: The Oath in Felghana

Дата: 7 січня

Платформа: PS5/PS4, Switch

Ця оновлена версія улюбленої частини серії Ys вдихнула нове життя в класичний екшен-RPG. З поліпшеною графікою, озвученням і оновленими механіками гра пропонує свіжий досвід як для давніх шанувальників, так і для новачків.

Гравці вирушають у пригоду разом з Адалом Крістіаном, сповнену стрімкими битвами та епічним сюжетом. Це ідеальна точка входу у всесвіт Ys.

Ys Memoire: The Oath in Felghana

Freedom Wars Remastered

Дата: 10 січня

Платформа: ПК, PS4, PS5, Switch

Цей похмурий екшен-RPG отримав сучасне перевидання з поліпшеною графікою, доопрацьованою механікою та вдосконаленим онлайн-мультиплеєром. Дія розгортається в майбутньому, де людство бореться за виживання проти величезних загарбників - Абдукторів.

Гравці можуть кастомізувати персонажів і об'єднуватися з іншими для виконання напружених місій. Гра поєднує інтенсивні битви з унікальним сюжетом про спокуту та повстання, залишаючись класикою, адаптованою до сучасних консолей.

Freedom Wars Remastered

Hyper Light Breaker

Дата: 14 січня

Платформа: на ПК у ранньому доступі

Яскраве продовження Hyper Light Drifter пропонує новий досвід у жанрі roguelite з можливістю динамічного кооперативу. Дія розгортається в тому самому неоновому всесвіті, де гравці досліджують процедурно згенеровані світи, б'ються з потужними ворогами та розкривають таємниці.

Гра розширює механіку оригіналу завдяки відкритим світам і захопливим битвам. Ранній доступ надає можливість оцінити амбітний задум проекту.

Hyper Light Breaker

Donkey Kong Country Returns HD

Дата: 16 січня

Платформа: Switch

Цей HD-ремейк класичного платформера повертає улюблені пригоди Донкі Конга та Дідді Конга з покращеною графікою та більш плавним геймплеєм. Зберігаючи складні рівні та веселощі в кооперативі, гра включає новий бонусний контент і поліпшення, що підвищують комфорт гри.

Це одночасно ностальгічна і сучасна пригода для шанувальників серії та новачків.

Donkey Kong Country Returns HD

Tales of Graces f Remastered

Дата: 17 січня

Платформа: PS5, PS4, Switch, ПК, Xbox One, XSX/S

Популярна серія Tales повертається з поліпшеною версією Tales of Graces f, в якій перероблена графіка і додані оновлення для зручності гри.

На гравців чекають зворушливий сюжет, персонажі, що запам'ятовуються, і динамічна бойова система у високій роздільній здатності. У ремастер включені всі доповнення (DLC) і нові опції кастомізації. Це обов'язковий вибір для шанувальників JRPG.

Tales of Graces f Remastered

Dynasty Warriors: Origins

Дата: 17 січня

Платформа: PS5, ПК, XSX/S

Нова глава в сазі Dynasty Warriors розповідає про витоки епохи Трицарства. Гра зберігає фірмовий стиль hack-and-slash, але привносить більше акценту на розповідь, розкриваючи передісторії персонажів і додаючи історичну глибину.

Покращена графіка і вдосконалений ШІ роблять битви більш захоплюючими. Шанувальники серії оцінять цей свіжий погляд на звичний жанр.

Dynasty Warriors: Origins

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles

Дата: 23 січня

Платформа: ПК, PS4/5, Switch, Xbox One, XSX/S

Ремастер класичної екшен-гри дає змогу знову пережити знакові моменти із Зоряних воєн: Епізод I - Прихована загроза. У кооперативному режимі гравці можуть обирати різних джедаїв і битися в деталізованих локаціях.

Покращена графіка та оновлене керування роблять гру водночас ностальгічною та сучасною.

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles

Final Fantasy 7 Rebirth

Дата: 23 січня

Платформа: ПК

Довгоочікуване продовження саги Final Fantasy 7 Remake розширює попередню частину завдяки відкритішому світу та поглибленій розповіді.

Гравці знову приєднаються до Клауда і його союзників, досліджуючи нові локації і стикаючись з новими випробуваннями. Сучасні візуальні ефекти й оновлена бойова система обіцяють встановити новий стандарт у жанрі RPG.

Final Fantasy 7 Rebirth

Star Wars: Hunters

Дата: 27 січня

Платформа: ПК

Командний екшен відправляє гравців у захопливі арени у всесвіті Зоряних воєн. Вибирайте з різноманітного набору персонажів, включно з мисливцями за головами, штурмовиками і джедаями, кожен з яких має унікальні здібності.

Гра робить акцент на динамічних багатокористувацьких битвах і стратегії. Завдяки кросплатформенній підтримці, Star Wars: Hunters обіцяє велику аудиторію.

Star Wars: Hunters

Eternal Strands

Дата: 28 січня

Платформа: ПК, PS5, XSX/S

Ця науково-фантастична RPG з акцентом на сюжет поєднує механіку управління часом із глибоким опрацюванням персонажів. Гравці досліджують футуристичний світ, ухвалюючи рішення, які впливають на сюжет і його численні кінцівки.

Вражаюча графіка і зачаровуючий саундтрек створюють досвід, що занурює. Гра обіцяє стати яскравим представником жанру RPG.

Eternal Strands

Orcs Must Die! Deathtrap

Дата: 28 січня

Платформа: ПК, XSX/S

Відгалуження від серії Orcs Must Die! зосереджується на стратегічному створенні пасток і напружених оборонних місіях. Гравці можуть битися поодинці або об'єднуватися з друзями, щоб зупинити хвилі орків, що вторгаються.

Гра пропонує великі можливості для налаштування пасток і зброї. Шанувальники серії оцінять унікальне поєднання стратегії та хаосу.

Orcs Must Die! Deathtrap

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Дата: 28 січня

Платформа: ПК

Сучасна версія Virtua Fighter 5 пропонує оновлену графіку та нові ігрові механіки. Легендарна файтинг-гра включає мультиплеєрний режим і поліпшені можливості для проведення турнірів.

Глибока бойова система і різноманітний список бійців роблять її видатним представником жанру. Гра стане справжнім подарунком як для ветеранів серії, так і для новачків.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Marvel's Spider-Man 2

Дата: 30 січня

Платформа: ПК

ПК-версія критично визнаної гри з PlayStation дозволить більшій кількості гравців насолодитися динамічним екшеном. Гравці зможуть виступати в ролях Пітера Паркера і Майлза Моралеса, досліджуючи розширений відкритий світ Нью-Йорка.

Покращена технологія трасування променів і висока частота кадрів роблять гру візуально вражаючою супергеройською пригодою.

Marvel's Spider-Man 2

Sniper Elite: Resistance

Дата: 30 січня

Платформа: ПК, PS4, PS5, XSX/S, Xbox One

Нова частина серії Sniper Elite: Resistance, зосереджується на скритності і тактичному геймплеї в антуражі Другої світової війни. Гравцям належить виконувати місії з саботажу планів ворога і підтримки руху опору.

У грі представлений розширений арсенал, деталізовані локації та захопливий сюжет. Це обов'язкова до проходження гра для любителів тактичних шутерів.

Sniper Elite: Resistance