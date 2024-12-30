15 найочікуваніших ігор січня на ПК і консолі, які не можна пропустити
Січень 2025 року стане справжнім святом для геймерів: індустрія приготувала безліч цікавих релізів. На ПК і консолях з'являться довгоочікувані продовження культових серій, ремастери старих хітів і абсолютно нові проекти.
Про 15 найочікуваніших ігор, які обов'язково варто спробувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Gamerant, присвячений відеоіграм.
Wuthering Waves
Дата: 2 січня
Платформа: PS5
Цей екшен-RPG з відкритим світом від Kuro Game занурює гравців у деталізований, постапокаліптичний світ. З динамічною бойовою системою, глибокою кастомізацією персонажів і захопливим сюжетом гра обіцяє години захопливих досліджень.
Гравці зможуть освоїти унікальні здібності, розкриваючи таємниці зруйнованого світу. З приголомшливою графікою і плавним геймплеєм це обов'язковий вибір для шанувальників жанру action RPG.
Wuthering Waves
Ys Memoire: The Oath in Felghana
Дата: 7 січня
Платформа: PS5/PS4, Switch
Ця оновлена версія улюбленої частини серії Ys вдихнула нове життя в класичний екшен-RPG. З поліпшеною графікою, озвученням і оновленими механіками гра пропонує свіжий досвід як для давніх шанувальників, так і для новачків.
Гравці вирушають у пригоду разом з Адалом Крістіаном, сповнену стрімкими битвами та епічним сюжетом. Це ідеальна точка входу у всесвіт Ys.
Ys Memoire: The Oath in Felghana
Freedom Wars Remastered
Дата: 10 січня
Платформа: ПК, PS4, PS5, Switch
Цей похмурий екшен-RPG отримав сучасне перевидання з поліпшеною графікою, доопрацьованою механікою та вдосконаленим онлайн-мультиплеєром. Дія розгортається в майбутньому, де людство бореться за виживання проти величезних загарбників - Абдукторів.
Гравці можуть кастомізувати персонажів і об'єднуватися з іншими для виконання напружених місій. Гра поєднує інтенсивні битви з унікальним сюжетом про спокуту та повстання, залишаючись класикою, адаптованою до сучасних консолей.
Freedom Wars Remastered
Hyper Light Breaker
Дата: 14 січня
Платформа: на ПК у ранньому доступі
Яскраве продовження Hyper Light Drifter пропонує новий досвід у жанрі roguelite з можливістю динамічного кооперативу. Дія розгортається в тому самому неоновому всесвіті, де гравці досліджують процедурно згенеровані світи, б'ються з потужними ворогами та розкривають таємниці.
Гра розширює механіку оригіналу завдяки відкритим світам і захопливим битвам. Ранній доступ надає можливість оцінити амбітний задум проекту.
Hyper Light Breaker
Donkey Kong Country Returns HD
Дата: 16 січня
Платформа: Switch
Цей HD-ремейк класичного платформера повертає улюблені пригоди Донкі Конга та Дідді Конга з покращеною графікою та більш плавним геймплеєм. Зберігаючи складні рівні та веселощі в кооперативі, гра включає новий бонусний контент і поліпшення, що підвищують комфорт гри.
Це одночасно ностальгічна і сучасна пригода для шанувальників серії та новачків.
Donkey Kong Country Returns HD
Tales of Graces f Remastered
Дата: 17 січня
Платформа: PS5, PS4, Switch, ПК, Xbox One, XSX/S
Популярна серія Tales повертається з поліпшеною версією Tales of Graces f, в якій перероблена графіка і додані оновлення для зручності гри.
На гравців чекають зворушливий сюжет, персонажі, що запам'ятовуються, і динамічна бойова система у високій роздільній здатності. У ремастер включені всі доповнення (DLC) і нові опції кастомізації. Це обов'язковий вибір для шанувальників JRPG.
Tales of Graces f Remastered
Dynasty Warriors: Origins
Дата: 17 січня
Платформа: PS5, ПК, XSX/S
Нова глава в сазі Dynasty Warriors розповідає про витоки епохи Трицарства. Гра зберігає фірмовий стиль hack-and-slash, але привносить більше акценту на розповідь, розкриваючи передісторії персонажів і додаючи історичну глибину.
Покращена графіка і вдосконалений ШІ роблять битви більш захоплюючими. Шанувальники серії оцінять цей свіжий погляд на звичний жанр.
Dynasty Warriors: Origins
Star Wars Episode I: Jedi Power Battles
Дата: 23 січня
Платформа: ПК, PS4/5, Switch, Xbox One, XSX/S
Ремастер класичної екшен-гри дає змогу знову пережити знакові моменти із Зоряних воєн: Епізод I - Прихована загроза. У кооперативному режимі гравці можуть обирати різних джедаїв і битися в деталізованих локаціях.
Покращена графіка та оновлене керування роблять гру водночас ностальгічною та сучасною.
Star Wars Episode I: Jedi Power Battles
Final Fantasy 7 Rebirth
Дата: 23 січня
Платформа: ПК
Довгоочікуване продовження саги Final Fantasy 7 Remake розширює попередню частину завдяки відкритішому світу та поглибленій розповіді.
Гравці знову приєднаються до Клауда і його союзників, досліджуючи нові локації і стикаючись з новими випробуваннями. Сучасні візуальні ефекти й оновлена бойова система обіцяють встановити новий стандарт у жанрі RPG.
Final Fantasy 7 Rebirth
Star Wars: Hunters
Дата: 27 січня
Платформа: ПК
Командний екшен відправляє гравців у захопливі арени у всесвіті Зоряних воєн. Вибирайте з різноманітного набору персонажів, включно з мисливцями за головами, штурмовиками і джедаями, кожен з яких має унікальні здібності.
Гра робить акцент на динамічних багатокористувацьких битвах і стратегії. Завдяки кросплатформенній підтримці, Star Wars: Hunters обіцяє велику аудиторію.
Star Wars: Hunters
Eternal Strands
Дата: 28 січня
Платформа: ПК, PS5, XSX/S
Ця науково-фантастична RPG з акцентом на сюжет поєднує механіку управління часом із глибоким опрацюванням персонажів. Гравці досліджують футуристичний світ, ухвалюючи рішення, які впливають на сюжет і його численні кінцівки.
Вражаюча графіка і зачаровуючий саундтрек створюють досвід, що занурює. Гра обіцяє стати яскравим представником жанру RPG.
Eternal Strands
Orcs Must Die! Deathtrap
Дата: 28 січня
Платформа: ПК, XSX/S
Відгалуження від серії Orcs Must Die! зосереджується на стратегічному створенні пасток і напружених оборонних місіях. Гравці можуть битися поодинці або об'єднуватися з друзями, щоб зупинити хвилі орків, що вторгаються.
Гра пропонує великі можливості для налаштування пасток і зброї. Шанувальники серії оцінять унікальне поєднання стратегії та хаосу.
Orcs Must Die! Deathtrap
Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
Дата: 28 січня
Платформа: ПК
Сучасна версія Virtua Fighter 5 пропонує оновлену графіку та нові ігрові механіки. Легендарна файтинг-гра включає мультиплеєрний режим і поліпшені можливості для проведення турнірів.
Глибока бойова система і різноманітний список бійців роблять її видатним представником жанру. Гра стане справжнім подарунком як для ветеранів серії, так і для новачків.
Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
Marvel's Spider-Man 2
Дата: 30 січня
Платформа: ПК
ПК-версія критично визнаної гри з PlayStation дозволить більшій кількості гравців насолодитися динамічним екшеном. Гравці зможуть виступати в ролях Пітера Паркера і Майлза Моралеса, досліджуючи розширений відкритий світ Нью-Йорка.
Покращена технологія трасування променів і висока частота кадрів роблять гру візуально вражаючою супергеройською пригодою.
Marvel's Spider-Man 2
Sniper Elite: Resistance
Дата: 30 січня
Платформа: ПК, PS4, PS5, XSX/S, Xbox One
Нова частина серії Sniper Elite: Resistance, зосереджується на скритності і тактичному геймплеї в антуражі Другої світової війни. Гравцям належить виконувати місії з саботажу планів ворога і підтримки руху опору.
У грі представлений розширений арсенал, деталізовані локації та захопливий сюжет. Це обов'язкова до проходження гра для любителів тактичних шутерів.
Sniper Elite: Resistance
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