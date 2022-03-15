15 марта: какой сегодня день, что можно и нельзя делать по приметам

15 марта отмечаются Всемирный день потребителя, Международный день защиты детенышей тюленя, а также Всемирный день социальной работы. Также в этот день был запатентован эскалатор и открыт первый банк донорской крови. По церковному календарю чтят память мученика Феодота Киринейского, которого в народе называют Федот-Ветронос.
Что можно и нельзя делать сегодня, чем этот день особенный, какие события чествуются - читайте ниже в нашем материале Styler.
Какой церковный и народный праздник 15 марта, традиции
На Федота, которого называли Ветроносом, обычно были сильные ветры. В этот день стоит молиться и просить здоровья для родных и близких.
В Федотов день огородники сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты.
Согласно поверью, на Федота Ветроноса очень легко подхватить простуду. Поэтому есть примета, что лучше в этот день никуда из дома без особой надобности не выходить.
Что нельзя делать
Приметы на 15 марта
15 марта день ангела у людей с такими именами:
Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот.
Памятные даты 15 марта: