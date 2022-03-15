15 марта: какой сегодня день, что можно и нельзя делать по приметам

Какой церковный и народный праздник 15 марта, традиции

На Федота, которого называли Ветроносом, обычно были сильные ветры. В этот день стоит молиться и просить здоровья для родных и близких.

В Федотов день огородники сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты.

Согласно поверью, на Федота Ветроноса очень легко подхватить простуду. Поэтому есть примета, что лучше в этот день никуда из дома без особой надобности не выходить.

Что нельзя делать

Стоит воздержаться от скандалов, ссор, а также громкого веселья.

Не стоит много работать, особенно выполнять трудные дела по дому.

Постарайтесь не смотреть на вечернее небо. Если увидите падающую звезду, это к тяжелой болезни и даже смерти.

Под запретом покупка одежды и штопка носков - так можно зашить свое счастье.

Беременным в этот день лучше не обнимать чужих детей, иначе собственный ребенок будет часто болеть.

Приметы на 15 марта

Утром пошел снег - к урожаю зерновых.

Метели и снегопады означают, что первая зеленая трава появится еще нескоро.

А теплый южный ветер означает дождливое, но теплое лето, холодный северный ветер - такое и лето.

Если в семье есть человек, родившийся 15 марта, то его угощают кашей на меду, чтобы он оставался верной близким всю жизнь.

Если на Федота посеять сельдерей и лук - урожай этих культур будет хорошим.

15 марта день ангела у людей с такими именами:

Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот.

Памятные даты 15 марта: