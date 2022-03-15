15 березня: який сьогодні день, що можна і не можна робити за прикметами

15 березня відзначаються Всесвітній день споживача, Міжнародний день захисту дитинчат тюлені, а також Всесвітній день соціальної роботи. Також в цей день було запатентовано ескалатор і відкрито перший банк донорської крові. За церковним календарем вшановують пам’ять мученика Феодота Кіринейського, якого в народі називають Федот-Вітронос.
Що можна і не можна робити сьогодні, чим цей день особливий, які події вшановуються - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Яке церковне і народне свято 15 березня, традиції
На Федота, якого називали Вітроносом, зазвичай були сильні вітри. В цей день варто молитися й просити здоров'я для рідних і близьких.
У Федотів день городники сіють на розсаду насіння помідорів, перців, ранньої білокачанної, цвітної та брюссельської капусти.
Згідно з повір’ям, на Федота Вітроноса дуже легко підхопити застуду. Тому є прикмета, що краще в цей день нікуди з дому без особливої потреби не виходити.
Що не можна робити
Прикмети на 15 березня
15 березня день ангела у людей з такими іменами:
Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Микола, Сава, Федот.
Пам'ятні дати 15 березня: