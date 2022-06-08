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15-летний Андрей прославился на весь мир, остановив врага под Киевом игрушечным дроном

Коллаж РБК-Украина: 15-летний Андрей Покраса остановил врага под Киевом
Автор: Светлана Мащенко

Об Андрее Покрасе теперь знают не только в Украине, но и во всем мире. Ведь 15-летний парень помог остановить врага с помощью игрушечного дрона.

Историю парня описало британское издание The Telegraf.

Случилось это во время наступления врага на Киев

В конце февраля под селом Березовка, что в 40 километрах от столицы (Житомирская трасса), теробороновцы заметили движение в сторону столицы великой колонны российской военной техники. Однако четких координат у них не было.

Тогда они обратились к Андрею и его отцу. Оказалось, что парень мастерски управляется с дроном.

Фото: Андрей Покраса - 15-летний оператор дрона (globalnews)

Вместе с отцом они выехали в поле, где запустили дрон. Беспилотник заметил свет от автомобиля, который двигался в составе колонны.

"Это была одна из самых больших колонн, которая двигалась на Житомирской трассе, и нам удалось ее найти, потому что один из грузовиков надолго включил свет", - говорит парень.

Фото: Андрей умеет управлять БПЛА (globalnews)

Далее колонну осталось сфотографировать и передать информацию о ней ВСУ. Впоследствии россиян разбили. Андрей говорит, что было страшно, но он очень хотел защитить столицу от врага.

"Он настоящий герой, герой Украины", - говорит командующий отдела аэроразведки ВСУ Юрий Касьянов.

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