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15-річний Андрій прославився на весь світ, зупинивши ворога під Києвом іграшковим дроном

Колаж РБК-Україна: 15-річний Андрій Покраса зупинив ворога під Києвом
Автор: Світлана Мащенко

Про Андрія Покрасу тепер знають не тільки в Україні, а й в усьому світі. Адже 15-річний хлопець допоміг зупинити ворога за допомогою іграшкового дрона.

Історію хлопця описало британське видання The Telegraf.

Трапилося це під час наступу ворога на Київ

В кінці лютого під селом Березівка, що в 40 кілометрах від столиці (Житомирська траса), тероборонівці помітили рух у бік столиці великої колони російської військової техніки. Однак чітких координат у них не було.

Тоді вони звернулися до Андрія та його батька. Виявилося, що хлопець майстерно управляється з дроном.

Фото: Андрій Покраса - 15-річний оператор дрону (globalnews)

Разом з батьком вони виїхали в поле, де запустили дрон. Безпілотник помітив світло від автомобіля, який рухався у складі колони.

"Це була одна з найбільших колон, яка рухалася на Житомирській трасі, і нам вдалося її знайти, бо одна з вантажівок надовго ввімкнула світло", - каже хлопець.

Фото: Андрій вміє управляти БПЛА (globalnews)

Далі колону лишилося сфотографувати і передати інформацію про неї ЗСУ. Згодом росіян розбили. Андрій каже, що було страшно, але він дуже хотів захистити столицю від ворога.

"Він справжній герой, герой України", - каже командувач відділу аеророзвідки ЗСУ Юрій Касьянов.

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