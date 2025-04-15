15 квітня - не час для нових справ: прогноз на вівторок та важливі правила від астролога

Прогноз астропогоди на 15 квітня

"Корисні колективні обговорення питань, ділові зустрічі. Енергія доби сприяє розкриттю внутрішньої свободи, накопиченню, родючості, радості буття, любові. Корисні групові вправи, тантричні практики, трансформація сексуальної енергії, але не треба втрачати голову: день несе багато неконтрольованої енергії", - розповіла Соловйова.

Цей вівторок сприятливий для справ, пов’язаних з будівництвом, подорожами та бізнесом. Можна присвятити час майновим справам, грошам, допомозі іншим. Чоловіки, зазначила астролог, мають зробити подарунки жінкам.

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Через тіньовий період ретро Венери (з 13 до 20 квітня) краще відмовитися від пластичних операцій та серйозних одноразових косметологічних процедур, підписання важливих угод та отримання кредитів, відкриття власного бізнесу та започаткування нових фінансових проектів, реєстрації шлюбу", - нагадала експерт.

Символічним управителем 15 квітня є Марс. За словами астролога, "Червона планета" буде у складних аспектах з Сонцем, Плутоном і Чорним Місяцем.

"Тому не ініціюйте нових активностей, пов’язаних з оформленням на нову роботу, придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки, далекими подорожами, понаднормовими навантаженнями на роботі", - наголосила Соловйова.

Також вона дала наступні поради: