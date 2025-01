15 культових ігор 90-х, які змінили світ геймінгу

Half-Life

Корпорація Valve зарекомендувала себе як розробник, який постійно піднімає планку якості в ігровій індустрії. Оригінальна Half-Life вперше вийшла в 1998 році ексклюзивно для ПК. Пізніше гра перейшла на консолі, такі як PlayStation 2, а також на операційні системи Linux і OS X.

З оцінкою 96 відсотків на Metacritic, Half-Life стала однією з тих ігор, які ніколи не втрачають актуальності. Вона зробила революцію в жанрі завдяки своєму дизайну рівнів і геймплею, утримуючи величезну базу шанувальників донині.

Half-Life (фото: Gamerant)

The Legend Of Zelda: A Link To The Past

Після успіху першої частини The Legend of Zelda, Nintendo кардинально змінила напрямок серії в її сиквелі. Zelda 2: The Adventure of Link повністю переробила основну механіку геймплея. Хоча друга частина не вважалася поганою, багатьом гравцям не сподобався несподіваний відхід від оригінального стилю.

Наступна гра серії, The Legend of Zelda: A Link to the Past, вийшла на SNES у 1991 році. Цей проект став більшою та покращеною версією оригінальної The Legend of Zelda, на яку так сподівалися геймери. A Link to the Past пропонує одну з найбільш пам'ятних пригод Лінка з ретельно опрацьованими підземеллями і яскравим ігровим світом для дослідження.

The Legend Of Zelda: A Link To The Past (фото: Gamerant)

Diablo

Одна з ранніх удач Blizzard, Diablo, є легендарною грою в жанрі hack-and-slash, яка поклала початок одній з найпопулярніших франшиз в історії відеоігор. Дія гри розгортається у вигаданому королівстві Хандурас, де гравці спускаються в підземелля під містом Трістрам, щоб поборотися з однойменною загрозою.

Захопливий геймплей, заснований на зборі лута, залишається актуальним і сьогодні, що пояснює величезний успіх Diablo. Гра породила безліч сиквелів і вплинула на багато проектів у жанрі RPG і hack-and-slash.

Diablo (фото: Gamerant)

Super Mario Kart

Випущена в 1992 році, Super Mario Kart стала основоположником цілого піджанру перегонових ігор - картингу, який відтоді став одним із найпопулярніших форматів гонок, особливо серед дітей.

В оригінальній Super Mario Kart гравці обирали одного з восьми ігрових персонажів, кожен з яких мав унікальну здатність, і змагалися в заїздах на трасах.

Однак замість звичайних перегонів, де успіх залежить тільки від навичок водіння, тут перемагали за допомогою бонусів, прискорень і перешкод для суперників.

Водій, який перебуває на першому місці, опиняється в найвразливішій позиції, оскільки всі позаду нього використовують усі можливі засоби, щоб його обійти.

Завдяки тому, що перемога ніколи не гарантована до самого фінішу, кожна гонка перетворюється на захопливу пригоду, де виграти може будь-хто, незалежно від поточної позиції в рейтингу.

Super Mario Kart (фото: Gamerant)

Banjo-Kazooie

Banjo-Kazooie виділялася серед безлічі платформерів 90-х років своїми відкритими рівнями, які здавалися величезними на момент виходу в 1998 році. Додатково до цього, головні герої виявилися дуже чарівними, а гра була сповнена гумором, який став візитною карткою компанії Rare в її золоту епоху.

Розміри рівнів вражали, але вони також були наповнені безліччю колекційних предметів. Їхнє збирання ніколи не здавалося виснажливим, тому що вони або знаходилися в цікавих місцях, або вимагали від гравців застосування недавно освоєних ігрових механік.

Banjo-Kazooie (фото: Gamerant)

Tony Hawk's Pro Skater

Наприкінці 90-х вийшла одна з найкращих "спортивних" ігор - Tony Hawk's Pro Skater. Хоча більшість сиквелів вийшли вже у 2000-х, оригінальна THPS все ж встигла стати "дитиною 90-х", вийшовши незадовго до закінчення десятиліття.

Хто б міг подумати, що серія стане такою культовою? Вона зібрала армію шанувальників за роки і навіть породила ремейк оригінальної трилогії завдяки підтримці фанатів.

Tony Hawk's Pro Skater була динамічною, захопливою і часом абсурдною грою, з одним із найкращих саундтреків серед відеоігор того часу. Це обов'язкова до ознайомлення гра, і, на щастя, тепер її можна випробувати в оновленій версії завдяки ремейку.

Tony Hawk's Pro Skater (фото: Gamerant)

Super Mario World

Консоль Super Nintendo Entertainment System подарувала світу безліч новаторських хітів, і багато хто вважає Super Mario World однією з найкращих ігор платформи. Можливість проходити рівні безліччю різних способів дозволила цій грі легко виділитися на тлі інших.

Хоча у Super Mario World є значна крива навчання, саме подолання перешкод становить основне задоволення від гри. Як і завжди, Принцеса Піч грає роль дами в біді, а Маріо намагається її врятувати. Введення Йоші, культового зеленого динозавра, стало революційною зміною для серії.

Super Mario World (фото: Gamerant)

Final Fantasy 7

Final Fantasy 7, відома своїм покроковим бойовим процесом, сьогодні популярна як ніколи завдяки своїм ремейкам. Багато хто вже випробував сучасну версію, але що щодо оригіналу?

Незважаючи на вражаючі оновлені версії, гравці не пошкодують, повернувшись у 90-ті, щоб випробувати все, що пропонувала оригінальна гра. Це повноцінна пригода із захопливою історією, напруженими покроковими битвами та значними можливостями для дослідження.

Final Fantasy 7 вийшла наприкінці 90-х, використовуючи всю міць консолі Sony PlayStation.

Final Fantasy 7 (фото: Gamerant)

Age Of Empires 2: The Age Of Kings

Age of Empires 2 витримала випробування часом, залишаючись на вершині жанру RTS, що є неймовірним досягненням. Постійна підтримка Microsoft заслуговує на похвалу - гра отримує оновлення й досі, даючи змогу як новим, так і старим фанатам насолоджуватися контентом, який максимально використовує сильні сторони геймплею.

Це одна з найкращих ігор 90-х років, яка буде знову і знову повертати шанувальників. Покращення порівняно з першою частиною численні й настільки випередили свій час, що четверта гра серії будувалася в основному на базі того, що зробило другу частину особливою, з невеликими доробками для освіження досвіду.

Age Of Empires 2: The Age Of Kings (фото: Gamerant)

Resident Evil

Франшиза Resident Evil процвітає вже багато років, а ремейк однієї з найпопулярніших її частин, Resident Evil 4, навіть став претендентом на звання гри року 2023 року. Хоча серія сильно еволюціонувала з часу виходу оригінальної гри, неможливо ігнорувати її значимість в історії ігрової індустрії.

Оригінальна Resident Evil не так добре пережила перевірку часом, як деякі інші ігри з цього списку, особливо через фіксовану перспективу камери. Однак вона заслуговує на місце в цьому списку завдяки своєму неймовірному впливу на жанр survival horror, який геймери відчувають і донині.

Також не можна забути про сумнозвісну погану озвучку, яка зіграла велику роль у популярності гри. Можливо, це не найкраща частина серії, але вона точно стала однією з найкращих ігор 90-х років.

Resident Evil (фото: Gamerant)

Super Mario 64

Super Mario 64 визнана важливою віхою в розвитку 3D-ігор. Вона стала успішною в епоху, коли 2D-ігри були стандартом. Завдяки вільним рухам, які відкрили масу нових можливостей, багато фанатів вважають Super Mario 64 найкращою грою 90-х років.

Рівні в грі деталізовані до дрібниць, приховані секрети та елементи, що розблоковуються, надають їй величезної цінності для повторного проходження. Гравці часто упускали щось на першому проходженні, що спонукало їх повертатися знову і знову.

Super Mario 64 (фото: Gamerant)

Sonic The Hedgehog 2

Йдеться не про продовження фільму Сонік у кіно, а про сиквел гри Sonic The Hedgehog 2 для Sega Genesis. Ця гра була портована на безліч платформ завдяки її високій цінності для повторного проходження.

Дизайн рівнів пропонує майже ідеальний баланс між складністю та задоволенням. Sonic The Hedgehog 2 виділяється як одна з найкращих ігор 90-х років.

Після виходу Sonic The Hedgehog 2 багато фанатів франшизи сподівалися, що Sega повернеться до класичної формули з бічним прокручуванням, оскільки 3D-ігри серії не зуміли вразити. У 2017 році їхнє бажання здійснилося з виходом Sonic Mania, гри, виданої Sega і розробленої командою, відомою своїми фанатськими проектами.

Sonic The Hedgehog 2 (фото: Gamerant)

DOOM

DOOM (1993), як і GoldenEye 007, став піонером у світі багатокористувацьких ігор. Це стало можливим завдяки революційному режиму "Deathmatch", який уперше ввів термін "смертельний матч", який використовується досі.

Але DOOM вплинув не тільки на багатокористувацькі ігри. Він задав нові стандарти для жанру FPS і відкрив шлях для безлічі "клонів DOOM".

Хоча Wolfenstein 3D винайшов формулу FPS, яку використовував DOOM, саме ця гра 1993 року відшліфувала і популяризувала її. Навіть через десятиліття DOOM залишається культовою класикою і підтримується активною спільнотою модерів, завдяки яким гра продовжує бути актуальною.

DOOM (фото: Gamerant)

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot - перша гра, розроблена Naughty Dog для платформи, що належить Sony, що стало початком дивовижного партнерства, яке приносило плоди протягом багатьох років. Гра розповідає про головного героя на ім'я Креш, який бігає, стрибає і обертається, проходячи рівні, щоб перемогти свого ворога - доктора Нео Кортекса.

Гра відома своїми яскравими графіками, захопливим геймплеєм і високою складністю. Crash Bandicoot завоював популярність серед геймерів різного віку. Він породив безліч сиквелів і допоміг зміцнити жанр платформерів на PlayStation. Трилогія N. Sane дає змогу заново насолодитися цією чудовою грою та іншими частинами серії.

Crash Bandicoot (фото: Gamerant)

Mortal Kombat

Mortal Kombat 1992 року - це файтинг, схожий на Street Fighter і Tekken, який започаткував франшизу, що продовжує залишатися популярною і сьогодні. Основний геймплей типовий для файтингів: двоє гравців обирають персонажів, щоб битися у форматі 2D-бою, де все вирішують реакція і вміння виконувати комбо.

Чим Mortal Kombat вирізняється з-поміж інших, так це своїм жорстоким підходом до боїв, на який майже ніхто з розробників не наважується.

Можливість виривати нутрощі в переможеного супротивника - це унікальна риса Mortal Kombat. Мало хто з розробників наважується додати у свої ігри щось настільки варварське, як "фаталіті", що дає змогу цій серії залишатися єдиною у своєму роді.

Mortal Kombat (фото: Gamerant)