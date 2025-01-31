15 ідеальних кольорів фарби для кухонних шаф, які ніколи не виходять з моди

Вершковий жовтий

Кольори, натхненні їжею, завжди створюють приємну атмосферу. Вершковий жовтий додає кухні теплоти та затишку, а також візуально розширює простір. Він особливо добре підходить для вузьких приміщень, роблячи їх світлішими та приязнішими.

(фото: House Beautiful/Kirsten Francis)

Шавлієвий зелений

Глибокий шавлієвий відтінок - це класичний вибір для кухні. Він додає приміщенню нотки старовинного шику, особливо якщо поєднати його з латунною фурнітурою. Такий колір чудово підходить для тих, хто прагне створити елегантний, але затишний інтер’єр.

(фото: House Beautiful/Dan Piassick)

Чистий білий

Білий - універсальний варіант, який підходить як для класичних, так і для сучасних кухонь. Він допомагає візуально розширити простір, додаючи йому більше світла. Якщо ваша кухня здається тісною або темною, білі шафи стануть ідеальним рішенням.

(фото: House Beautiful/Lesley Unruh)

Ніжно-рожевий

Якщо хочеться чогось незвичного, зверніть увагу на світло-рожевий відтінок. У поєднанні з мармуровими стільницями та золотими ручками він виглядає стильно та елегантно. Це чудовий варіант для тих, хто любить сучасний, але м’який інтер’єр.

(фото: House Beautiful/Nathan Schroder)

Два відтінки нейтральних кольорів

Поєднання двох кольорів - чудовий спосіб зробити кухню цікавішою. Наприклад, комбінація білого та сірого додає інтер’єру легкості, а глибокий синій або зелений - елегантності. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між класикою та сучасністю.

(фото: House Beautiful/Stacy Zarin Goldberg)

Бежевий

Теплий бежевий відтінок додає кухні затишку та спокою. У поєднанні з антикварною фурнітурою та дерев’яними елементами він створює атмосферу домашнього тепла. Це чудовий вибір як для сучасних, так і для традиційних інтер’єрів.

(фото: House Beautiful/Joseph Bradshaw)

Оливковий зелений

Оливковий - глибший та насиченіший відтінок зеленого, який додає кухні благородства. Він добре поєднується як зі світлими, так і з темними елементами декору. Завдяки своїй універсальності цей колір підходить для будь-якого стилю.

(фото: House Beautiful/Joseph Bradshaw)

Сонячно-жовтий

Якщо ви любите яскраві інтер’єри, зверніть увагу на насичений жовтий. Він додає кухні динаміки та енергії, особливо якщо поєднувати його з контрастними деталями. Це чудовий варіант для тих, хто не боїться експериментів у дизайні.

(фото: House Beautiful/Jared Kuzia)

Зелено-сірий

Цей відтінок поєднує в собі елегантність сірого та природну свіжість зеленого. Він виглядає стримано, але водночас додає приміщенню особливого шарму. Це чудове рішення для тих, хто хоче урізноманітнити нейтральну палітру, не виходячи за межі класики.

(фото: House Beautiful/Eymeric Widling)

Кремовий

Кремовий колір - ідеальне рішення для тих, хто любить теплі та м’які відтінки. Він робить кухню більш затишною, а також чудово поєднується з дерев’яними та металевими деталями. Це гарний вибір для шанувальників стилю кантрі та скандинавського дизайну.

(фото: House Beautiful/Ali Harper)

Насичений чорний

Чорний колір додає кухні розкоші та вишуканості. У поєднанні із золотими або бронзовими акцентами він створює ефектний та стильний інтер’єр. Це чудовий варіант для тих, хто любить сміливі дизайнерські рішення.

(фото: House Beautiful/Ashlee Kindred)

Баклажановий

Глибокий фіолетовий відтінок виглядає дорого та вишукано. Він чудово поєднується з мармуром та білими стінами, створюючи унікальний інтер’єр. Такий колір особливо добре виглядає в класичних та вінтажних кухнях.

(фото: House Beautiful/Nate Sheets Photography LLC)

Смарагдовий зелений

Смарагдовий - це вибір для тих, хто хоче додати кухні елегантності. Він ідеально поєднується з дерев’яними та металевими деталями, створюючи розкішний вигляд. Цей колір чудово підходить для поціновувачів яскравих, але благородних рішень.

(фото: House Beautiful/Read McKendree)

Кобальтовий синій

Якщо ви хочете внести у кухню більше кольору, але не готові до надто яскравих рішень, кобальтовий - ідеальний варіант. Він виглядає свіжо та сучасно, особливо у поєднанні з латунними деталями. Це чудовий вибір для тих, хто любить стильні акценти.

(фото: House Beautiful/Miranda Estes)

Графітовий сірий

Графітовий - це ідеальний компроміс між чорним та сірим. Він додає кухні глибини та стилю, не роблячи її надто темною. Поєднуючись із білими стінами та світлими стільницями, цей колір виглядає сучасно та елегантно.

(фото: House Beautiful/Kevin J. Miyazaki)