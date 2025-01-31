15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды

Сливочный желтый

Цвета, вдохновленные едой, всегда создают приятную атмосферу. Сливочный желтый добавляет кухне теплоты и уюта, а также визуально расширяет пространство. Он особенно хорошо подходит для узких помещений, делая их более светлыми и дружелюбными.

(фото: House Beautiful/Kirsten Francis)

Шалфейный зеленый

Глубокий шалфейный оттенок - это классический выбор для кухни. Он придает помещению нотки старинного шика, особенно если совместить его с латунной фурнитурой. Такой цвет прекрасно подходит для тех, кто стремится создать элегантный, но уютный интерьер.

(фото: House Beautiful/Dan Piassick)

Чистый белый

Белый - универсальный вариант, который подходит как для классических, так и для современных кухонь. Он помогает визуально расширить пространство, добавляя ему больше света. Если ваша кухня кажется тесной или темной, белые шкафы станут идеальным решением.

(фото: House Beautiful/Lesley Unruh)

Нежно-розовый

Если хочется чего-то необычного, обратите внимание на светло-розовый оттенок. В сочетании с мраморными столешницами и золотыми ручками он выглядит стильно и элегантно. Это отличный вариант для тех, кто любит современный, но мягкий интерьер.

(фото: House Beautiful/Nathan Schroder)

Два оттенка нейтральных цветов

Сочетание двух цветов - отличный способ сделать кухню интереснее. Например, комбинация белого и серого добавляет интерьеру легкости, а глубокий синий или зеленый - элегантности. Такой подход позволяет сохранить баланс между классикой и современностью.

(фото: House Beautiful/Stacy Zarin Goldberg)

Бежевый

Теплый бежевый оттенок добавляет кухне уюта и спокойствия. В сочетании с антикварной фурнитурой и деревянными элементами он создает атмосферу домашнего тепла. Это отличный выбор как для современных, так и для традиционных интерьеров.

(фото: House Beautiful/Joseph Bradshaw)

Оливковый зеленый

Оливковый - более глубокий и насыщенный оттенок зеленого, который добавляет кухне благородства. Он хорошо сочетается как со светлыми, так и с темными элементами декора. Благодаря своей универсальности этот цвет подходит для любого стиля.

(фото: House Beautiful/Joseph Bradshaw)

Солнечно-желтый

Если вы любите яркие интерьеры, обратите внимание на насыщенный желтый. Он добавляет кухне динамики и энергии, особенно если сочетать его с контрастными деталями. Это отличный вариант для тех, кто не боится экспериментов в дизайне.

(фото: House Beautiful/Jared Kuzia)

Зелено-серый

Этот оттенок сочетает в себе элегантность серого и естественную свежесть зеленого. Он выглядит сдержанно, но в то же время придает помещению особый шарм. Это отличное решение для тех, кто хочет разнообразить нейтральную палитру, не выходя за рамки классики.

(фото: House Beautiful/Eymeric Widling)

Кремовый

Кремовый цвет - идеальное решение для тех, кто любит теплые и мягкие оттенки. Он делает кухню более уютной, а также прекрасно сочетается с деревянными и металлическими деталями. Это хороший выбор для поклонников стиля кантри и скандинавского дизайна.

(фото: House Beautiful/Ali Harper)

Насыщенный черный

Черный цвет добавляет кухне роскоши и изысканности. В сочетании с золотыми или бронзовыми акцентами он создает эффектный и стильный интерьер. Это отличный вариант для тех, кто любит смелые дизайнерские решения.

(фото: House Beautiful/Ashlee Kindred)

Баклажановый

Глубокий фиолетовый оттенок выглядит дорого и изысканно. Он прекрасно сочетается с мрамором и белыми стенами, создавая уникальный интерьер. Такой цвет особенно хорошо смотрится в классических и винтажных кухнях.

(фото: House Beautiful/Nate Sheets Photography LLC)

Изумрудный зеленый

Изумрудный - это выбор для тех, кто хочет добавить кухне элегантности. Он идеально сочетается с деревянными и металлическими деталями, создавая роскошный вид. Этот цвет прекрасно подходит для ценителей ярких, но благородных решений.

(фото: House Beautiful/Read McKendree)

Кобальтовый синий

Если вы хотите внести в кухню больше цвета, но не готовы к слишком ярким решениям, кобальтовый - идеальный вариант. Он выглядит свежо и современно, особенно в сочетании с латунными деталями. Это отличный выбор для тех, кто любит стильные акценты.

(фото: House Beautiful/Miranda Estes)

Графитовый серый

Графитовый - это идеальный компромисс между черным и серым. Он добавляет кухне глубины и стиля, не делая ее слишком темной. Сочетаясь с белыми стенами и светлыми столешницами, этот цвет выглядит современно и элегантно.

(фото: House Beautiful/Kevin J. Miyazaki)