15 безглуздих і дивних телефонів, які коли-небудь існували

У світі мобільних технологій завжди знаходилися моделі, які вражали не тільки своїми функціями, а й дизайном, який складно назвати практичним або естетично привабливим.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає в матеріалі про 15 найбезглуздіших і найдивніших телефонів, які коли-небудь існували.

Bang & Olufsen Serene (2005)

Телефон Serene був розроблений у співпраці Bang & Olufsen і Samsung, і його метою було створити стильний гаджет. Однак його виконання залишало бажати кращого. Камера з роздільною здатністю 0,3 МП розташовувалася на бічному шарнірі, що робило її використання незручним.

Крім того, у телефона було всього 31 МБ пам'яті, що ледь вистачало для базових функцій. Для заміни батареї була потрібна спеціальна викрутка, що було зовсім незручно за сучасними мірками. Філософія "форми замість функції" не справила враження на багатьох, і він залишається одним із найбільш незручно спроектованих телефонів.

Bang & Olufsen Serene (2005)

Samsung Serenata (2007)

Наступним кроком Samsung після Serene став Serenata - пристрій, який поєднував у собі елементи музичного плеєра і пам'ятника. Просунутий як музичний плеєр з базовими функціями телефону, його ексцентричний дизайн був більше схожий на гаджет, який підійшов би музею, ніж для повсякденного використання.

Використання колеса, що обертається, як управління телефоном призводило до того, що ваша рука часто закривала екран.

Samsung Serenata (2007)

Æ+Y (2011)

Телефон Æ+Y був розроблений ювеліром, і він був настільки показушним, наскільки непрактичним. Вартість сталевої версії становила 7,250 євро, а золотої - 42,000 євро.

Цей телефон поєднував у собі не лише розкіш, а й непотрібну пишність. Його дизайн був незручним, а функціональність залишала бажати кращого, що робило його поганим вибором для тих, хто шукав не тільки зовнішній блиск.

Æ+Y (2011)

Toshiba G450 (2008)

З його крихітним екраном Toshiba G450 більше нагадував модем, ніж повноцінний телефон. Створювався він з наміром забезпечити 3G-з'єднання, але його розміри були настільки малі, що читати електронні листи було практично неможливо. Дизайн клавіатури з двома круглими секціями був незвичним і не виправдався з погляду ергономіки.

Toshiba G450 (2008)

Motorola Flipout (2010)

Motorola Flipout являв собою 2,8-дюймовий екран, який відкривався, щоб розкрити повноцінну клавіатуру QWERTY. Незважаючи на наявність камери 3,1 МП і роботи на Android 2.1, його дизайн був дивним компромісом між розміром екрана і зручністю клавіатури.

Концепція розкладного екрана не завоювала популярності, і маленький екран не мав сенсу, особливо з урахуванням того, що він був сенсорним.

Motorola Flipout (2010) (фото: Wikimedia)

F88 Wrist Phone (2006)

Вироблений китайською компанією CEC, F88 був спробою об'єднати 3-МП камеру з обертовим об'єктивом, гучномовець і навіть встановлені ігри. Однак його громіздкість робила його незручним для регулярного використання. F88 можна вважати невдалим попередником сучасних розумних годинників.

F88 Wrist Phone (2006)

Samsung Z130 (2006)

Samsung Z130 був ще однією моделлю, яка робила акцент на вигадках, а не на практичності. Його обертовий екран, призначений для зручності відеодзвінків, виявився марним через маленький дисплей. Хоча він був класний для ігор на той час, його дизайн не міг витримати перевірку часом.

Samsung Z130 (2006)

Elfoid (2011)

Вироблений в Японії, пристрій Elfoid був спробою зробити мобільний зв'язок більш "людяним", буквально. Телефон мав форму людини з обличчям і тілом, і користувач говорив у його живіт, а голос співрозмовника виходив з його обличчя.

Хоча концепція була інноваційною, Elfoid здавався більше моторошним, ніж чарівним, зі своїм неприємним виглядом і незручною взаємодією з користувачем.

Elfoid (2011) (фото: Designboom)

Kyocera/Sprint Echo (2011)

Kyocera Echo мав два екрани, які могли працювати незалежно або спільно, створюючи унікальний досвід багатозадачності. Однак велика щілина, що проходить у центрі екранів, руйнувала враження від перегляду, особливо коли два дисплеї використовувалися разом.

Цей телефон був більше про новизну, ніж про функціональність, а його громіздкий дизайн робив його незручним для носіння.

Kyocera/Sprint Echo (2011) (фото: The Verge)

Lamborghini T700 (2012)

У співпраці з Prada, Ferrari і Lamborghini був випущений люксовий телефон Lamborghini T700, вартість якого склала вражаючі 2750 доларів. Його дизайн, виконаний з металу з діамантовим огранюванням, сапфірового скла і крокодилової шкіри, був спрямований на залучення еліти, але в підсумку він мав вульгарний і непрактичний вигляд.

Незважаючи на високу ціну, стиль T700 був більше про демонстрацію багатства, ніж про досягнення елегантного дизайну.

Lamborghini T700 (2012) (фото: The Verge)

Siemens Xelibri 6 (2003)

Siemens Xelibri 6 був модним телефоном, який також виконував роль компактного дзеркала. Орієнтований переважно на жінок, він оснащувався двома дзеркалами і мав досить непрактичний дизайн.

Незвичайна естетика телефону привертала увагу, але не з тих причин, з яких хотілося б. Безліч людей задавалися питанням, чи був це радше модний аксесуар, ніж корисний засіб зв'язку.

Siemens Xelibri 6 (2003)

Nokia 7380 (2005)

Частина колекції Nokia L'Amour, Nokia 7380 більше нагадував помаду, ніж телефон. Його маленький екран з роздільною здатністю 208×104 пікселя і відсутність фізичних кнопок робили його використання вкрай незручним.

Круглий обертовий елемент для набору номерів і введення повідомлень по одному символу за раз був повільним і неефективним, що робило пристрій складним для тих, хто потребував функціональності більше, ніж форми.

Nokia 7380 (2005) (фото: Wikimedia)

Vertu Signature Bucheron Cobra (2006)

Відомий своєю люксовою ціною, Vertu Signature Bucheron Cobra коштував 310,000 доларів, при цьому було випущено всього вісім одиниць. Дизайн телефону був прикрашений золотою і діамантовою коброю, що зробило його одним з найбільш показушних телефонів, коли-небудь створених.

Проте, його надмірно прикрашений вигляд залишив багатьох байдужими, особливо з огляду на сумнівне поєднання розкоші і несмаку.

Vertu Signature Bucheron Cobra (2006) (фото: Hoàng Luxury)

Nokia 7600 (2003)

З його дивною краплеподібною формою, Nokia 7600 став одним з найбільш непрактичних телефонів, коли-небудь випущених. Унікальний дизайн змусив клавіатуру розташовуватися у два стовпчики з боків екрана, що робило набір тексту незручним і незграбним.

Незважаючи на спроби орієнтуватися на модний ринок, Nokia 7600 не запропонував багато з точки зору зручності використання.

Nokia 7600 (2003) (фото: Wikimedia)

GoldVish Le Million (2006)

З ціною в 1 мільйон євро, GoldVish Le Million став найдорожчим телефоном, коли-небудь створеним. Його розкішний дизайн включав 18-каратне золото і алмази, що робило його символом розкоші.

Проте, незважаючи на високу ціну, цей телефон широко вважався одним з найпотворніших, і багато хто сумнівався в його зухвалому і позбавленому смаку зовнішньому вигляді.

GoldVish Le Million (2006) (фото: PhoneArena)

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