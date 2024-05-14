14 травня: що суворо заборонено, а що обов'язково потрібно зробити, у кого день ангела

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія та традиції дня

Ісідор Хіоський був ранньохристиянським мучеником з Олександрії, що проживав на острові Хіос, Греція. У 249 році його призвали на військову службу за указом імператора Декія. Будучи християнином, Ісидор відмовився принести жертви язичницьким ідолам, за що його катували, а у 251 році вбили мечем.

Наші предки прозвали святого Ісидора Сидором, приписуючи йому турботу про огірки та управління північним вітром. Вважалося, що із приходом Сидора закінчуються заморозки, а разом із ним повертаються останні перелітні птахи, що приносять тепло.

У день Сидора садили огірки та сіяли льон. Але час посіву обирали не лише за народним календарем, а й за цілою низкою ознак.

Важливі прикмети цього дня:

Ясна вечірня погода обіцяла багато огірків.

Холодний день - сигнал холодного літа.

Ранні ластівки - передвісники щасливого року.

Той, хто побачивши першу ластівку, обмився молоком, мав білу та чисту шкіру.

Висота польоту ластівок передбачала погоду: високий польот - без опадів, низький - до дощу.

Що суворо заборонено робити цього дня

Також цього дня варто утриматися від залишання гостей на ніч у будинку, як це може призвести до розладу у сім'ї. Садити огірки варто у випадку відсутності різкого північного вітру.

Заборонено також організовувати святкування, полювати та рибалити. День слід провести у праці.

Іменини 14 травня відзначають: Леонтій, Максим, Петро, Микита, Серапіон.