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14 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать, у кого день ангела

Вторник 14 мая 2024 06:00
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14 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать, у кого день ангела Фото: Какой праздник 14 мая (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

14 мая 2024 года верующие чтят память мученика Исидора.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

История и традиции дня

Исидор Хиосский был раннехристианским мучеником из Александрии, проживавшим на острове Хиос, Греция. В 249 году его призвали на военную службу по указу императора Декия. Будучи христианином, Исидор отказался принести жертвы языческим идолам, за что его пытали, а в 251 году убили мечом.

Наши предки прозвали святого Исидора Сидором, приписывая ему заботу об огурцах и управлении северным ветром. Считалось, что с приходом Сидора заканчиваются заморозки, а вместе с ним возвращаются последние приносящие тепло перелетные птицы.

В день Сидора сажали огурцы и сеяли лен. Но время посева выбирали не только по народному календарю, но и по целому ряду признаков.

Важные приметы этого дня:

  • Ясная вечерняя погода обещала много огурцов.
  • Холодный день - сигнал холодного лета.
  • Ранние ласточки - предвестники счастливого рока.
  • Увидев первую ласточку, обмылся молоком, имел белую и чистую кожу.
  • Высота полета ласточок предполагала погоду: высокий полет - без осадков, низкий - к дождю.

Что строго запрещено делать в этот день

Также в этот день следует воздержаться от оставления гостей на ночь в доме, как это может привести к разладу в семье. Сажать огурцы следует в случае отсутствия резкого северного ветра.

Запрещено также организовывать празднование, охоту и ловить рыбу. День следует провести в труде.

Именины 14 мая отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда самые главные поминальные дни года и что нужно сделать.

Кроме того, ранее стало известно, что у трех знаков Зодиака лето начнется с огромного счастья.

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