14 серпня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна готувати страви із тіста

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Перенесення мощей святого Теодозія Печерського - значуща подія в історії Києво-Печерської лаври та православної церкви. Святий Феодосій, один із засновників лаври, був видатним церковним діячем і духовним наставником XI століття.

Народився він близько 1008 року у Василькові, неподалік Києва. Вже змолоду Феодосій прагнув духовного життя, і приблизно в 1032 році він став ченцем Києво-Печерського монастиря під керівництвом святого Антонія Печерського. Феодосій був відомий своєю суворою аскезою, благочестям і наполегливими зусиллями у розвитку монастиря.

Феодосій помер 3 травня 1074 року й був похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Його мощі стали джерелом численних чудес, зцілюючи багатьох людей.

14 серпня 1091 року відбулося перенесення мощей святого Теодозія до нової кам'яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці, яку він сам допомагав збудувати. За переданням, мощі святого були знайдені нетлінними, що лише зміцнило його святість і шанування серед вірян. Святий Феодосій Печерський вшановується як один із найвеличніших святих Києво-Печерської лаври.

Феодосій Печерський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 14 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися чи сперечатися

Готувати страви з тіста

Відмовляти нужденним

Вживати спиртні напої

Ходити у брудному одязі.

Окрім цього, сьогодні не можна готувати страви із тіста, навіть якщо воно пісне. Наші пращури вірили, що порушення такої заборони може привести до втрати фінансів.

Народні прикмети і традиції цього дня

Сильний вітер - до холодного вересня та сніжної зими

Слабкий вітер - буде мало опадів восени

Відцвіли троянди - очікуйте похолодання

Зоря червоного кольору - стане вітряно

Досі цвітуть кульбаби - осінь буде теплою.

Також за народними звичаями завтра було заведено свататися до дівчат, вважали, що це останній сприятливий літній день, щоб зробити це.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Володимир, Олександр, Олексій, Аркадій, Матвій, Микола, Семен, Федір, Євдокія, Єва.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: