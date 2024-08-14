14 августа: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя готовить блюда из теста
Сегодня, 14 августа, праздник - православные украинцы празднуют перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Перенос мощей святого Теодозия Печерского - значимое событие в истории Киево-Печерской лавры и православной церкви. Святой Феодосий, один из основателей лавры, был выдающимся церковным деятелем и духовным наставником XI века.
Родился он около 1008 года в Василькове, недалеко от Киева. Уже смолоду Феодосий стремился к духовной жизни, и примерно в 1032 году он стал монахом Киево-Печерского монастыря под руководством святого Антония Печерского. Феодосий был известен своей суровой аскезой, благочестием и настойчивыми усилиями в развитии монастыря.
Феодосий умер 3 мая 1074 и был похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Его мощи стали источником многочисленных чудес, исцеляя многих людей.
14 августа 1091 года состоялось перенесение мощей святого Теодозия в новую каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую он сам помогал построить. По преданию, мощи святого были найдены нетленными, что лишь укрепило его святость и почитание среди верующих. Святой Феодосий Печерский почитается как один из величайших святых Киево-Печерской лавры.
Феодосий Печерский (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 14 августа
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться или спорить
- Готовить блюда из теста
- Отказывать нуждающимся
- Употреблять спиртные напитки
- Ходить в грязной одежде.
Кроме того, сегодня нельзя готовить блюда из теста, даже если оно постное. Наши предки верили, что нарушение такого запрета может привести к потере финансов.
Народные приметы и традиции этого дня
- Сильный ветер - к холодному сентябрю и снежной зиме
- Слабый ветер - будет мало осадков осенью
- Отцвели розы - ожидайте похолодания
- Заря красного цвета - станет ветрено
- До сих пор цветут одуванчики - осень будет теплой.
Также по народным обычаям завтра было принято свататься к девушкам, считавшим, что это последний благоприятный летний день, чтобы сделать это.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Василий, Владимир, Александр, Алексей, Аркадий, Матвей, Николай, Семен, Федор, Евдокия, Ева.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всемирный день ящерицы
- Всемирный день каллиграфии
- День выгула черепахи
- День возведения татуировки.
Раньше мы рассказывали когда отметим Ореховый Спас 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.