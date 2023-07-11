UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

14-річний поранений Віталій з Куп’янська пройшов реабілітацію від Фонду Ахметова

14-річний поранений Віталій з Куп’янська пройшов реабілітацію від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

14-річний Віталій Радіонов з Куп’янська дивом вижив після влучання російської ракети у будинок його сім'ї. Він був вдома разом з батьком. Майже всю силу удару Віталій взяв на себе: підліток отримав тяжкі поранення голови, обличчя, живота, шийного відділу хребта, пережив низку операцій, та ще кілька - попереду.

Цього місяця Віталій пройшов реабілітацію у сучасному спеціалізованому санаторії на Закарпатті, організовану Фондом Ріната Ахметова.

"Коли мені подзвонили з фонду, я здивувалася. Не вірила, що можуть таким простим людям допомагати. Мене спитали, чи не хочемо ми поїхати в санаторій. Ми погодилися. Це дуже гарний санаторій, до нас хорошо ставляться, і кімната хороша. Все тут хорошо. Дуже дякую Фонду Ріната Ахметова. Тепер ми повірили, що насправді допомагають людям", - ділиться Світлана, бабуся хлопчика.

Трагедія сталася 21 вересня 2022 року. Того дня родина ненадовго вийшла з підвалу - здавалося, що обстріли вщухають, треба було приготувати їжу. Віталій та його тато були у будинку. Бабуся на городі збирала зелень для салату, а мама понесла ліки людям, яким допомагала.

"Я і не зрозуміла, звідки воно летіло. Дивлюся, що в мою хату влучило. Коли я забігла, я нічого не бачила. Син був посередині кімнати, онук - під завалом з меблів. Онук ще видавав звуки, а син нічого. Почала онука виносити. Він кричав, з рота кров бігла, і в обличчі дірка. Потім почула, що син теж живий", - згадує Світлана.

Чоловіку та хлопчику надали термінову допомогу у Куп’янську та доправили до Харкова. Коли бабуся та мама Віталія дізналися, куди їх повезли, поїхали за ними. Кожна - у лікарню до своєї дитини.

"Син був тільки контужений і уламки витягували. Онуку найбільше дісталося. Він у жахливому стані був. Нам треба було триматися... Ми потроху молилися і казали, що все буде добре", - розповідає бабуся.

Після Харкова Віталія перевезли до Німеччини, а потім - до Львова. На хлопця чекають ще кілька операцій. Попри пережите, він посміхається. Віталій та його бабуся твердо вірять у перемогу, закінчення війни та мир.

До участі у проекті запрошуються діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

Залишити заявку можна за посиланням akhmetovfoundation.org/s/d3a7be Уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії фонду 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Україна в Google News
Купянскдіти