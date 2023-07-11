14-летний раненый Виталий из Купянска прошел реабилитацию от Фонда Ахметова

"Когда мне позвонили из фонда, я удивилась. Не верила, что могут таким простым людям помогать. Меня спросили, не хотим ли мы уехать в санаторий. Мы согласились. Это очень хороший санаторий, к нам хорошо относятся, и комната хорошая. Все здесь хорошо. Очень спасибо Фонду Рината Ахметова. Теперь мы поверили, что действительно помогают людям", - делится Светлана, бабушка мальчика.

Трагедия произошла 21 сентября 2022 года. В тот день семья ненадолго вышла из подвала – казалось, что обстрелы утихают, нужно было приготовить еду. Виталий и его отец были в доме. Бабушка на огороде собирала зелень для салата, а мама понесла лекарство людям, которым помогала.

"Я и не поняла, откуда оно летело. Смотрю, что в мой дом попало. Когда я забежала, я ничего не видела. Сын был посреди комнаты, внук - под завалом из мебели. Внук еще издавал звуки, а сын ничего. Начала внука выносить. Он кричал, изо рта кровь бежала, и в лице дыра. Потом услышала, что сын тоже жив", - вспоминает Светлана.

Мужчине и мальчику оказали срочную помощь в Купянске и доставили в Харьков. Когда бабушка и мама Виталия узнали, куда их увезли, поехали за ними. Каждая – в больницу к своему ребенку.

"Сын был только контужен и обломки вытаскивали. Внуку больше всего досталось. Он в ужасном состоянии был. Нам нужно было держаться... Мы понемногу молились и говорили, что все будет хорошо", - рассказывает бабушка.

После Харькова Виталия перевезли в Германию, а затем – во Львов. Парня ждут еще несколько операций. Несмотря на пережитое, он улыбается. Виталий и его бабушка твердо верят в победу, окончание войны и мир.

К участию в проекте приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке akhmetovfoundation.org/s/d3a7be Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии фонда 0 (800) 509 001.