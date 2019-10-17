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14-летний подросток убил родного деда на Закарпатье: все детали

STYLERПроисшествия    17.10.2019 - 22:25
14-летний подросток убил родного деда на Закарпатье: все детали
Подросток убил своего деда на Закарпатье (фото: dpchas.com.ua)

Подросток нанес смертельное ранение своему деду в Закарпатской области

Подросток устроил резню на Закарпатье. В результате нападения погиб 63-летний мужчина, а главным подозреваемым правоохранители считают его 14-летнего внука. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Трагедия произошла в селе Костылевка Раховского района.

О смерти мужчины около в полицию сообщил его 35-летний сын, который и обнаружил отца мертвым во дворе дома, где он жил. Звонок правоохранителям поступил около 14:00 в среду, 16 октября.

63-летний житель Раховщины погиб от ножевого ранения в грудь.

14-летний подросток убил родного деда на Закарпатье: все детали

Подросток убил своего деда на Закарпатье (фото: zk.npu.gov.ua)

В процессе следствия было установлено, что смертельное ранение мужчине нанес его несовершеннолетний внук.

Следователи работают над выяснением всех обстоятельств дела, а также пытаются понять, какие мотивы могли сподвигнуть 14-летнего внука убить родного дедушку.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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