14 лет назад украинку облил кислотой ухажер: как сейчас живет женщина

Украинку Татьяну Воронину в 2006 году облил серной кислотой ухажер, которому она отказала в близости и отношениях. Тогда ей было всего 18 лет и ее жизнь превратилась в ад. Влад ухаживал за ней, но взаимности не добился и тогда решил облить девушку кислотой, чтобы она не досталась никому.

Мужчина подкараулил Татьяну вечером и плеснул в лицо кислоту, которая обожгла тело девушки и лицо. Когда Таня вернулась домой, мама начала умывать ее холодной водой, не зная, что при таких ожогах нужно использовать мыло. В результате ожога Танино лицо было обезображено и ее жизнь превратилась в кошмар. Она хотела свести счеты с жизнью и не надеялась, что когда-либо сможет вернуться к нормальной жизни. Об этом пишут "Факты".

Влад работал строителем на стройке и после преступления полиция долго не могла его найти, хотя он постоянно звонил Тане и продолжал ее донимать. Он твердил по телефону, что любит ее, утверждал это и матери девушки после своего чудовищного поступка.

В апреле 2007 года в Васильковском районном суде Киевской области состоялся суд. Владу дали 10 лет тюрьмы, на суде он плакал, но свою вину так и не признал. Из тюрьмы продолжал писать Тане письма и клялся в вечной любви.

Девушка постепенно начала пытаться строить новую жизнь, получила высшее образование, устраивалась на разные работы, хотя это было трудно. В 2016 году она попала на программу "Поверніть мені красу" канала "1+1". Там девушку вернули к жизни.

Таня Воронина с мужем Андреем (фото: fakty.ua)

"На проекте из меня сделали красавицу. Операциями руководил знаменитый украинский пластический хирург Ростислав Валихновский. Врач от Бога… Потом он еще за свой счет отправил трех участниц лечиться в санаторий с радоновыми ваннами", - вспоминает Татьяна.

Как-то в Василькове изменившаяся Татьяна встретила своего мучителя, он не узнал ее, зато она прекрасно узнала его. Таня вспомнила психолога, который с ней работал, и отпустила прошлое. Она простила Влада.

Через некоторое время в ее жизни появился мужчина. Его зовут Андрей, после недолгих встречаний он сделал Тане предложение. Сейчас пара счастлива и думает о детях, ведь Тане только 32 года и вся жизнь впереди.

Как мы ранее писали, в Киеве полицейский шел с работы и спас женщин от нападения.