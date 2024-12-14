14 грудня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна виходити з дому невмитим

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святі Левкій та Тирс жили в місті Кесарії за часів правління гонителя християн Деція. Коли у 250 році правитель направив до міста Кумврикія для арешту вірян, Левкій пригрозив мучителю карою Божою.

За це мученика схопили та піддали катуванням. За Левкія вступився Тирс, який ще не був освяченим. Під час молитов Тирса, повірив у Господа язичник Калиник, якого стратили разом з іншими. Приблизно в 397 році на честь святого Тирса у Царгороді збудували церкву.

Святі Аполлоній, Аріан та Филимон жили за часів Діоклетіана. Аріан на той момент був гонителем християн.

Під час приношення жертв язичницьким ідолам, Аполлоній вмовив музиканта-язичника Филимона перевдягнутися в його вбрання для поклоніння. Але неочікувано Филимон висповідав себе християнином перед язичниками.

Тоді покаявся і святий Аполлоній. Обидвох святих стратили, а Аріан, взявши за порадою Филимона прах з могили святих, зцілив своє поранене око. Тоді мучитель покаявся та хрестився з іншими охоронцями, серед яких був Феотих, та родиною, згодом загинувши за віру.

Народні прикмети цього дня

Якщо з ночі залишився іній - вдень буде сніг

14 грудня погода змінюється протягом дня - прийде відлига

Сьогодні вітер та мороз - до хорошого врожаю наступного року

14 грудня вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший - буде хмарно та піде сніг

Що сьогодні не можна робити

Пращури вірили, що в цей день світом гуляє нечиста сила, яка може прокрадатися до оселі. Однак нечисть оминає будинки, де чистота і порядок.

Тому 14 грудня прибирали житло, а на вулицю намагались не виходити. Якщо вже доводилось вийти на двір, вмивалися.

Адже, за віруваннями предків, вода - сакральний засіб та рідина для відлякування нечисті. Загалом цього дня намагалася не розпочинати важливих справ, але, у разі необхідності, перед цим окроплювали себе водою.

Тож, щоб не накликати невдачу, сьогодні не можна:

виходити на двір без потреби

йти на вулицю не вмитим

розпочинати нові справи

У кого день ангела сьогодні

За новим стилем сьогодні іменини святкують: Филимон, Микола.

Крім цього, за старим стилем 14 грудня день ангела відзначають: Дмитро, Антон.

Які свята відзначають в світі

14 грудня в світі відзначають такі свята і визначні події: