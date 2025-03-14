14 березня: яке церковне свято і що не можна робити сьогодні

Що за церковне свято сьогодні

14 березня православні вшановують пам’ять святого преподобного Венедикта Нурсійського, засновника ордену бенедиктинців та європейської традиції чернецтва.

Він народився 480 року в Нурсії (Італія) в знатній родині та навчався в Римі, але розчарувався у світському житті. Вирішивши присвятити себе служінню Богу, Венедикт усамітнився в горах Субіако, де почав вести життя відлюдника. Згодом він заснував кілька монастирів, найвідоміший з яких - Монте-Кассіно, що став центром західного чернецтва.

Венедикт розробив суворий монастирський статут, відомий як Правило святого Венедикта, що регулював життя монахів на основі рівноваги між молитвою, працею та навчанням. Його духовне вчення поширилося по всій Європі, а бенедиктинські монастирі стали осередками науки та культури.

Святий уславився чудотворенням і прозорливістю, до нього зверталися за зціленням і духовною підтримкою. За легендами, він навіть воскресив дитину й виганяв з людей бісів. Венедикт помер близько 547 року в Монте-Кассіно, а згодом був канонізований і визнаний одним із покровителів Європи.

Фреска Венедікта Нурсійського (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 14 березня

14 березня в церковне свято слід уникати сварок, лихослів’я та образ, зокрема щодо тварин. Церква застерігає від брехні, ліні, жадібності, заздрості та відчаю.

Великий піст триває, і тим, хто постує, цього дня дозволяється вживати гарячі страви з маслом.

За народними прикметами, не можна працювати з гострими предметами, такими як сокири чи ножі, щоб не накликати негаразди.

Попри підготовку до польових робіт, важку працю цього дня відкладали, щоб не зіпсувати майбутній урожай.

Народні прикмети і традиції 14 березня

Лагідний і теплий вітер цього дня віщує дощове та прохолодне літо. Ясна й сонячна погода обіцяє гарний урожай зернових, грибів і гарбузових культур.

Якщо 14 березня видався теплим, то літо буде спекотним, а сінокіс вдалим.

Дощ у цей день вважається добрим знаком - врожаю хліба буде багато.

Густий туман свідчить про майбутній достаток бобових культур.

Якщо цього дня трапляється повінь, то на луках виросте рясна трава, а худоба буде здоровою й міцною.

Гучне каркання ворон віщує швидке потепління.

У народі вірили, що розведене 14 березня вогнище з лісових гілочок може наблизити прихід весни.

У кого День ангела 14 березня

14 березня іменини за церковним календарем відзначають:

Венедикт

Михайло

Феодосій

Ростислав.

За старим стилем день ангела в Олександра, Олександри, Анни, Антона, Антоніни, Василя, Веніаміна, Дар'ї, Євдокії, Івана, Михайла, Надії, Нестора, Ольги, Петра.