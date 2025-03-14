14 березня: яке церковне свято і що не можна робити сьогодні

14 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Венедикта Нурсійського. До кінця року залишається 292 дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 14 березня і у кого День ангела.
14 березня православні вшановують пам’ять святого преподобного Венедикта Нурсійського, засновника ордену бенедиктинців та європейської традиції чернецтва.
Він народився 480 року в Нурсії (Італія) в знатній родині та навчався в Римі, але розчарувався у світському житті. Вирішивши присвятити себе служінню Богу, Венедикт усамітнився в горах Субіако, де почав вести життя відлюдника. Згодом він заснував кілька монастирів, найвідоміший з яких - Монте-Кассіно, що став центром західного чернецтва.
Венедикт розробив суворий монастирський статут, відомий як Правило святого Венедикта, що регулював життя монахів на основі рівноваги між молитвою, працею та навчанням. Його духовне вчення поширилося по всій Європі, а бенедиктинські монастирі стали осередками науки та культури.
Святий уславився чудотворенням і прозорливістю, до нього зверталися за зціленням і духовною підтримкою. За легендами, він навіть воскресив дитину й виганяв з людей бісів. Венедикт помер близько 547 року в Монте-Кассіно, а згодом був канонізований і визнаний одним із покровителів Європи.
14 березня в церковне свято слід уникати сварок, лихослів’я та образ, зокрема щодо тварин. Церква застерігає від брехні, ліні, жадібності, заздрості та відчаю.
Великий піст триває, і тим, хто постує, цього дня дозволяється вживати гарячі страви з маслом.
За народними прикметами, не можна працювати з гострими предметами, такими як сокири чи ножі, щоб не накликати негаразди.
Попри підготовку до польових робіт, важку працю цього дня відкладали, щоб не зіпсувати майбутній урожай.
У народі вірили, що розведене 14 березня вогнище з лісових гілочок може наблизити прихід весни.
14 березня іменини за церковним календарем відзначають:
За старим стилем день ангела в Олександра, Олександри, Анни, Антона, Антоніни, Василя, Веніаміна, Дар'ї, Євдокії, Івана, Михайла, Надії, Нестора, Ольги, Петра.
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