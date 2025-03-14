14 марта: какой церковный праздник и что нельзя делать сегодня

Что за церковный праздник сегодня

14 марта православные чтят память святого преподобного Венедикта Нурсийского, основателя ордена бенедиктинцев и европейской традиции монашества.

Он родился в 480 году в Нурсии (Италия) в знатной семье и учился в Риме, но разочаровался в светской жизни. Решив посвятить себя служению Богу, Венедикт уединился в горах Субиако, где начал вести жизнь отшельника. Впоследствии он основал несколько монастырей, самый известный из которых - Монте-Кассино, ставший центром западного монашества.

Венедикт разработал строгий монастырский устав, известный как Правило святого Венедикта, который регулировал жизнь монахов на основе равновесия между молитвой, трудом и учебой. Его духовное учение распространилось по всей Европе, а бенедиктинские монастыри стали центрами науки и культуры.

Святой прославился чудотворением и прозорливостью, к нему обращались за исцелением и духовной поддержкой. По легендам, он даже воскресил ребенка и изгонял из людей бесов. Венедикт умер около 547 года в Монте-Кассино, а впоследствии был канонизирован и признан одним из покровителей Европы.

Фреска Венедикта Нурсийского (изображение: Википедия )

Что нельзя делать 14 марта

14 марта в церковный праздник следует избегать ссор, сквернословия и оскорблений, в частности в отношении животных. Церковь предостерегает от лжи, лени, жадности, зависти и отчаяния.

Великий пост продолжается, и тем, кто постится, в этот день разрешается употреблять горячие блюда с маслом.

По народным приметам, нельзя работать с острыми предметами, такими как топоры или ножи, чтобы не навлечь неприятности.

Несмотря на подготовку к полевым работам, тяжелый труд в этот день откладывали, чтобы не испортить будущий урожай.

Народные приметы и традиции 14 марта

Мягкий и теплый ветер в этот день предвещает дождливое и прохладное лето. Ясная и солнечная погода обещает хороший урожай зерновых, грибов и тыквенных культур.

Если 14 марта выдался теплым, то лето будет жарким, а сенокос удачным.

Дождь в этот день считается хорошим знаком - урожая хлеба будет много.

Густой туман свидетельствует о будущем изобилии бобовых культур.

Если в этот день случается наводнение, то на лугах вырастет обильная трава, а скот будет здоровым и крепким.

Громкое карканье ворон предвещает скорое потепление.

В народе верили, что разведенный 14 марта костер из лесных веточек может приблизить приход весны.

У кого День ангела 14 марта

14 марта именины по церковному календарю отмечают:

Венедикт

Михаил

Феодосий

Ростислав.

По старому стилю день ангела у Александра, Александры, Анны, Антона, Антонины, Василия, Вениамина, Дарьи, Евдокии, Ивана, Михаила, Надежды, Нестора, Ольги, Петра.