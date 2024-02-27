UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

13-річний школяр з Львівщини зібрав понад 2 мільйони на ЗСУ

Школяр зі Стрия зібрав для ЗСУ понад 2 млн гривень (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дмитру Катаману з містечка Стрий на Львівщині всього 13 років. Він почав волонтерити, коли його тато пішов до війська. За два роки йому вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень.

Чим займається підліток, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на розповідь його мами для "Суспільне".

Щодня Дмитро після уроків виходить в центр Стрия з розкладним столиком та сувенірами. За найбільші донати кожен отримує подарунок. За словами хлопчика, найбільше донатів вдається зібрати у будні дні.

"В будні дні набагато більше людей, тоді різниця донатів у два-три рази. В основному найбільше потрібно було - це автомобілі. А з самого початку були дуже потрібні одяг, дрони, тепловізори, бо на той момент нічого не було", - каже Дмитро Катаман.

Школяр збирає гроші не тільки на Львівщині, а й у Києві. За підрахунками Дмитра, за два роки він у співпраці з військовими назбирав понад 2 мільйони гривень.

"Він спочатку по дві, три, чотири, по п'ять годин стояв зі скринькою в руках. Потім я йому кажу – давай я тобі куплю столик, щоб тобі легше було. Бо ти ж не будеш по п'ять годин стояти зі скринькою. І так його процес почав продовжуватись. Багато військових до нього звернулись", - розповіла мама волонтера Анна Катаман.

Зараз юний волонтер збирає на ще одне авто - мікроавтобус для військових медиків, щоб вони могли евакуювати поранених. Волонтерство Дмитро вважає своїм обов'язком.

 

Раніше ми писали про те, що донька Ади Роговцевої звернулася до українців.

А ще розповідали про те, як дрони змінили хід війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
підліткиВолонтериВСУ