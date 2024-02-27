13-річний школяр з Львівщини зібрав понад 2 мільйони на ЗСУ

Щодня Дмитро після уроків виходить в центр Стрия з розкладним столиком та сувенірами. За найбільші донати кожен отримує подарунок. За словами хлопчика, найбільше донатів вдається зібрати у будні дні.

"В будні дні набагато більше людей, тоді різниця донатів у два-три рази. В основному найбільше потрібно було - це автомобілі. А з самого початку були дуже потрібні одяг, дрони, тепловізори, бо на той момент нічого не було", - каже Дмитро Катаман.

Школяр збирає гроші не тільки на Львівщині, а й у Києві. За підрахунками Дмитра, за два роки він у співпраці з військовими назбирав понад 2 мільйони гривень.

"Він спочатку по дві, три, чотири, по п'ять годин стояв зі скринькою в руках. Потім я йому кажу – давай я тобі куплю столик, щоб тобі легше було. Бо ти ж не будеш по п'ять годин стояти зі скринькою. І так його процес почав продовжуватись. Багато військових до нього звернулись", - розповіла мама волонтера Анна Катаман.

Зараз юний волонтер збирає на ще одне авто - мікроавтобус для військових медиків, щоб вони могли евакуювати поранених. Волонтерство Дмитро вважає своїм обов'язком.