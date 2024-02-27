RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

13-летний школьник из Львовской области собрал более 2 миллионов на ВСУ

Школьник из Стрыя собрал для ВСУ более 2 млн гривен (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Дмитрию Катаману из городка Стрый во Львовской области всего 13 лет. Он начал волонтерить, когда его папа пошел в армию. За два года ему удалось собрать более 2 миллионов гривен.

Чем занимается подросток, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рассказ его мамы для "Суспільне".

Каждый день Дмитрий после уроков выходит в центр Стрыя с раскладным столиком и сувенирами. За самые большие донаты каждый получает подарок. По словам мальчика, больше всего донатов удается собрать в будние дни.

"В будние дни гораздо больше людей, тогда разница донатов в два-три раза. В основном больше всего нужно было - это автомобили. А с самого начала были очень нужны одежда, дроны, тепловизоры, потому что на тот момент ничего не было", - говорит. Дмитрий Катаман.

Школьник собирает деньги не только во Львовской области, но и в Киеве. По подсчетам Дмитрия, за два года он в сотрудничестве с военными собрал более 2 миллионов гривен.

"Он сначала по два, три, четыре, по пять часов стоял с ящиком в руках. Потом я ему говорю - давай я тебе куплю столик, чтобы тебе легче было. Ведь ты же не будешь по пять часов стоять с ящиком. И так его процесс начал продолжаться. Многие военные к нему обратились", - рассказала мама волонтера Анна Катаман.

Сейчас юный волонтер собирает на еще один автомобиль - микроавтобус для военных медиков, чтобы они могли эвакуировать раненых. Волонтерство Дмитрий считает своим долгом.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
підліткиВолонтерыВСУ