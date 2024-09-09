13 помилок в прибиранні ванної, які зведуть нанівець всю роботу

Одразу ставити туалетну щітку в тримач

Після використання туалетної щітки не радять одразу ставити її назад у тримач. Натомість рекомендують висушити щітку, поклавши її в чашу унітаза на деякий час, щоб стікала рідина.

Не протирати поверхні від пил

У ванних кімнатах, як і в інших, збирається багато пилу, тому обов'язково використовуйте рушник з мікрофібри або пилосос, щоб протерти верхню частину унітаза, полиці та стійки.

Важливо зробити це до того, як ви почнете використовувати воду або мийні засоби, щоб не довелося мати справу з брудом з пилу.

Починати прибирання з найбруднішого

Щоб уникнути поширення бактерій з однієї поверхні на іншу, радять спочатку чистити найчистіші поверхні, такі як дзеркала, стільниці та раковини.

Потім слід перейти до інших поверхонь, таких як ванна або душ. Туалет варто залишити на кінець прибирання.

Витирати поверхні одразу після розпилення засобів

Кожна хімічна речовина діє розчиняє бруд за певний час. Це означає, що замість того, щоб одразу витирати поверхні, після розпилення засобу на поверхню потрібно зачекати кілька хвилин - інакше прибирання буде недієвим.

Не витирати поверхні після розпилення хімії

Окрім того, що засіб необхідно залишити на поверхні на певний час, його ще необхідно змити, особливо якщо це вказано в інструкції.

Адже залишки засобу на душовій кабіні або стільниці можуть залишити наліт, який буде складніше видалити.

Не чистити шви між плиткою

Чищення швів між плиткою може бути дуже складним завданням, але якщо його не виконати, ваша бездоганна ванна кімната може виглядати брудною та старою.

Змішувати засоби для чищення

Які б засоби ви не використовували, відбілювач та аміак ніколи не слід змішувати з іншими речовинами. Вони утворюють токсичний газ, який може бути вкрай небезпечним.

Що не можна робити в прибиранні ванної (ілюстративне фото: Freepik)

Не прати душову фіранку

Це ще одне з тих завдань, які можна відкладати надовго. Проте, фіранки для душ та їхні підкладки слід прати регулярно - особливо часто, якщо у ванній кімнаті сиро або є ознаки плісняви чи грибка.

Використовувати абразивні засоби для кераміки та кахлю

Деякі абразивні мийні засоби можуть бути занадто агресивними для делікатного оздоблення ванної кімнати і можуть пошкодити такі поверхні, як неіржавна сталь, кахель і ванна.

Краще використовувати м'який мийний засіб, розведений водою, або спеціально розроблений засіб для чищення кераміки.

Не чистити душову лійку

На душовій лійці легко накопичується бруд. Якщо ви помітили засмічені отвори або розпилювачі, що забилися, швидше за все, настав час її почистити.

Ретельно очищайте душову насадку приблизно раз на місяць і дезінфікуйте її щотижня, щоб запобігти утворенню відкладень.

Неправильно обирати засоби для прибирання

Переконайтеся, що ви використовуєте правильні засоби для всіх поверхонь. Наприклад, для кахлю у ванній кімнаті потрібні свої засоби. Скло і дзеркала, а також умивальники потребують інших засобів для чищення.

Використовувати одну губку для всіх поверхонь

Кожна зона вашої ванної кімнати заслуговує на окрему губку або ганчірку. Інакше можна перенести бактерії з однієї поверхні на іншу, наприклад, з унітаза на умивальник та душову кабіну.

Не використовувати витяжний вентилятор

Після закінчення прибирання важливо провітрити ванну кімнату, щоб забезпечити вивітрювання всіх хімічних речовин, що залишилися в приміщенні. Якщо у вас немає витяжного вентилятора, просто відчиніть вікна.