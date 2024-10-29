13 неочікуваних причин, які призводять до швидкого набору ваги

Деякі типові звички можуть бути причиною збільшення ваги, навіть попри всі зусилля у спортзалі. Тренер назвав фактори, які призводять до швидкого набору ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Сидячий образ життя

Хоча фізичні вправи є дуже важливими для схуднення. Однак, не можна досягнення цілей щодо схуднення, якщо тренуєтеся від 30 до 60 хвилин, а решту кількість часу вести сидячий образ життя.

Достатня кількість фізичних вправ життєво важлива для загального здоров’я.

Тренер Кейт Майєр розповіла, що невеликі дії, як-от підйом сходами на роботі, вигул собаки або гра з дітьми, можуть значно вплинути на метаболізм і допомогти схуднути. Однак, на такі дії часто не звертають уваги.

Ви недооцінюєте розмір порцій

Згідно з дослідженням Корнельського університету, люди із середньою вагою недооцінюють кількість споживаних калорій майже на 20%, а люди із зайвою вагою - майже на 40%.

Тому дуже важливо приділяти пильну увагу розміру порцій, коли мета - контролювати вагу.

Не коригуєте своє харчування в міру прогресу

Важливо знати, що потреби тіла та метаболізм змінюються після схуднення . Чим менша вага тіла, тим менше енергії потрібно.

Коли ви втрачаєте вагу, потреби тіла в калоріях будуть змінюватися. Тож якщо ви помітили відсутність прогресу або збільшення ваги після постійної втрати, виною цьому може бути відсутність коригування харчування.

Споживання занадто калорійних напоїв

Багато людей неусвідомлено споживають занадто багато калорій через напої - газована вода, сік, вино, пиво та латте. Ці напої, хоч і приємні, але містять порожні калорії, які мають дуже низьку поживну цінність.

Рідкі калорії від газованих напоїв, соків і алкоголю можуть швидко накопичуватися і сприяти збільшенню ваги. Варто пити воду або напої з низьким або нульовим вмістом калорій.

Недостатній сон

Якісний сон є критично важливим аспектом будь-якого здорового плану схуднення.

Недосипання під час дієти може негативно вплинути на втрату ваги та призвести до переїдання через збільшення вироблення греліну - гормону голоду.

Сон необхідний для схуднення з різних причин. Дорослі повинні прагнути спати близько семи або більше годин на добу і він повинен бути безперервним.

Не отримуєте достатньо білка

Серед трьох макроелементів - білок є найбільш ситним, а це означає, що завдяки йому ви відчуваєте ситість швидше й довше. До того ж дієти з високим вмістом білка можуть зменшити масу тіла та допомогти запобігти переїданню.

Незалежно від того, чи є це білок рослинного, чи тваринного походження, намагайтеся вживати порцію під час кожного прийому їжі, щоб збільшити ситість і запобігти переїданню.

Стрес

Високий рівень стресу може спровокувати вивільнення кортизолу - гормону стресу, який може підвищити апетит і призвести до переїдання. Знайдіть метод зниження стресу, який найкраще вам підійдуть.

Збій гормонів

Гормональний дисбаланс може бути винуватцем ваших проблем зі схудненням.

Занадто багато кортизолу та низька кількість гормонів щитовидної залози можуть призвести до збільшення ваги.

Такі стани, як синдром полікістозних яєчників і захворювання щитовидної залози можуть спричинити збільшення ваги. Проходьте регулярні огляди у лікаря, щоб оцінити гормональний статус.

Ви не отримуєте достатньо фізичної активності

Ви навряд чи скинете кілограми, якщо недостатньо буде займатись спортом і витрачатимете енергію.

Навіть якщо ви добре харчуєтесь, але недолік спорту все одно може призвести до набору ваги. Фізична активність також може значно зменшити стрес.

Пропуск прийому їжі

П ропуск сніданку, обіду або вечері може спричинити переїдання та збільшення ваги.

Ви будете частіше переїдаєте під час наступного прийому їжі через надмірний голод.

Вік

З віком метаболізм сповільнюється, що полегшує набір ваги.

Основною причиною, чому втрата ваги є більш складною з віком, полягає в тому, що ви природним чином втрачаєте м’язи. М'язи спалюють більше калорій, ніж жир.

Генетика

Гени можуть впливати на метаболізм, насичення, апетит, розподіл жиру в організмі та звичку їсти як механізм подолання стресу.

Також гени можуть відігравати важливу роль у формі тіла та тому, наскільки легко ви набираєте вагу.

Ви не їсте достатньо клітковини

Клітковина є важливою поживною речовиною для здорового схуднення. С поживання харчових волокон може сприяти зниженню ваги та дотриманню дієти у дорослих із надмірною вагою та ожирінням.