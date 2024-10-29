13 неожиданных причин, приводящих к быстрому набору веса

Некоторые типичные привычки могут быть причиной увеличения веса, даже при всех усилиях в спортзале. Тренер назвал факторы, приводящие к быстрому набору веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Сидячий образ жизни

Хотя физические упражнения очень важны для похудения. Однако, нельзя достичь целей похудения, если тренируетесь от 30 до 60 минут, а остальное количество времени вести сидячий образ жизни.

Достаточное количество физических упражнений жизненно важно для всеобщего здоровья.

Тренер Кейт Майер рассказала, что небольшие действия, такие как подъем по лестнице на работе, выгул собаки или игра с детьми, могут оказать значительное влияние на метаболизм и помочь похудеть. Однако на такие действия часто не обращают внимания.

Вы недооцениваете размер порций

Согласно исследованию Корнельского университета, люди со средним весом недооценивают количество потребляемых калорий почти на 20%, а люди с лишним весом - почти на 40%.

Поэтому очень важно уделять пристальное внимание размеру порций, когда цель - контролировать вес.

Не корректируете свое питание по мере прогресса

Важно знать, что потребности тела и метаболизм изменяются после похудения . Чем меньше вес тела, тем меньше энергии требуется.

Когда вы теряете вес, потребности тела в калориях будут изменяться. Если вы заметили отсутствие прогресса или увеличение веса после постоянной потери, виной этому может быть отсутствие корректировки питания.

Потребление слишком калорийных напитков

Многие люди неосознанно потребляют слишком много калорий из-за напитков - газировка, сок, вино, пиво и латте. Эти напитки, хоть и приятные, но содержат пустые калории, имеющие очень низкую питательную ценность.

Жидкие калории от газированных напитков, соков и алкоголя могут быстро скапливаться и способствовать увеличению веса. Следует пить воду или напитки с низким или нулевым содержанием калорий.

Недостаточный сон

Качественный сон является критически важным аспектом любого здорового плана похудения.

Недосыпание во время диеты может отрицательно повлиять на потерю веса и привести к перееданию из-за увеличения выработки грелина - гормона голода.

Сон необходим для похудения по разным причинам. Взрослые должны стремиться спать около семи или более часов в сутки, и он должен быть непрерывным.

Не получаете достаточно белка

Среди трех макроэлементов - белок наиболее сытный, а это значит, что благодаря ему вы чувствуете сытость быстрее и дольше. К тому же диеты с высоким содержанием белка могут уменьшить массу тела и помочь предотвратить переедание.

Независимо от того, есть ли это белок растительного или животного происхождения, старайтесь употреблять порцию во время каждого приема пищи, чтобы увеличить сытость и предотвратить переедание.

Стресс

Высокий уровень стресса может спровоцировать высвобождение кортизола - гормона стресса, который может повысить аппетит и привести к перееданию. Найдите способ снижения стресса, который лучше вам подходят.

Сбой гормонов

Гормональный дисбаланс может быть виновником ваших проблем с похудением.

Слишком много кортизола и низкое количество гормонов щитовидной железы может привести к увеличению веса.

Такие состояния, как синдром поликистозных яичников и заболевания щитовидной железы могут вызвать увеличение веса. Проходите регулярные осмотры у врача, чтобы оценить гормональный статус.

Вы не получаете достаточно физической активности

Вы вряд ли сбросите килограммы, если недостаточно будет заниматься спортом и тратить энергию.

Даже если вы хорошо питаетесь, но недостаток спорта все равно может привести к набору веса. Физическая активность также может значительно снизить стресс.

Пропуск приема пищи

Пропуск завтрака, обеда или ужина может привести к перееданию и увеличению веса.

Вы будете чаще переедать во время следующего приема пищи из-за чрезмерного голода.

Возраст

С возрастом метаболизм замедляется, что упрощает набор веса.

Основная причина, почему потеря веса более сложна с возрастом, заключается в том, что вы естественным образом теряете мышцы. Мышцы сжигают больше калорий, чем жир.

Генетика

Гены могут влиять на метаболизм, насыщение, аппетит, распределение жира в организме и привычку есть как механизм преодоления стресса.

Также гены могут играть важную роль в форме тела, и насколько легко вы набираете вес.

Вы не едите достаточно клетчатки

Клетчатка является важным питательным веществом для здорового похудения. Потребление пищевых волокон может способствовать снижению веса и соблюдению диеты у взрослых с избыточным весом и ожирением.