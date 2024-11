13 найкращих ігор, які будуть відмінно працювати на слабкому ПК

Into The Breach

Творці космічного симулятора FTL: Faster Than Light випустили покрокову гру, яку можна охарактеризувати як шахи з кайдзю. В Into The Breach вам потрібно захищати міста від підземних монстрів. Це можна легко зробити на слабкому комп'ютері.

Проект дуже захоплюючий, але непростий: часто доводиться чимось жертвувати, щоб прожити ще один день. А завдяки випадково згенерованим поліпшенням, цікавим випробуванням та можливості розблокувати бойових роботів гра не набридатиме ще довгий час.

Into The Breach (фото: Steam)

Owlboy

Барвистий платформер-головоломка, на розробку якого пішло дев'ять років. Головоломки в грі не особливо складні, але їхнє рішення все одно приносить масу задоволення. Однак головна перевага Owlboy - це персонажі, що запам'ятовуються і створені з любов'ю. У Owlboy можна легко грати навіть на слабкому комп'ютері.

Owlboy (фото: Steam)

Starbound

2D-гра з дослідження планет, де ви створюєте свою власну розвагу. Ви можете будувати складні укріплення, вивчати інопланетні раси, шукати скарби, битися з жорстокими ворогами або збирати ідеальну команду для свого космічного корабля.

Starbound дозволяє вам грати за безліч різних рас, поодинці або з одним. У грі також є безліч модів, які зроблять Starbound ще більш різноманітною.

Starbound (фото: Starbound)

80 Days

Пригода зі старанно опрацьованим сценарієм, в якому вам потрібно об'їхати всю планету за 80 днів. Для дослідження доступно понад 150 міст, кожне зі своїми персонажами, секретами та сюжетами. Вам доведеться постійно стежити за витратою грошей та предметів, а також вирішувати, куди йти далі, що не так просто, коли весь світ біля ваших ніг.

80 Days (фото: Steam)

Devil Daggers

У Devil Daggers є тільки ви і нескінченні полчища демонів, яких вам потрібно вбивати до кінця. Проект є даниною поваги класичним шутерам від першої особи, де найголовніше - влучно стріляти та швидко бігати.

Devil Daggers (фото: GameSpot)

The Binding of Isaac: Rebirth

The Binding of Isaac: Rebirth перетворює і без того чудову гру на щось дійсно велике, особливо якщо ви купите додатковий контент. Як і перша частина, Rebirth - своєрідний шутер із випадково генерованими локаціями, в якому ви пробираєтеся в глибини забутого підвалу. Там живуть ваші найглибші страхи, з якими вам доведеться боротися за допомогою сотень дивних предметів.

Ви можете грати в проект десятки годин, але все одно час від часу знаходити в ньому щось нове. Разом з розблокованими персонажами, випробуваннями та можливістю грати в кооперативі, це робить The Binding of Isaac: Rebirth грою з одним із найвищих показників реграбельності.

The Binding of Isaac: Rebirth (фото: Yahoo)

Undertale

На перший погляд Undertale - дуже продумана гра, в якій будь-якої битви можна уникнути, використовуючи дар красномовства. Це важливо, адже багато персонажів просто не хочуть бути вбитими - вони надто унікальні.

Проект частково є шутером, який періодично руйнує невидиму четверту стіну між гравцем і тим, що відбувається на екрані, і викликає масу сильних почуттів.

Undertale (фото: Nintendo)

Borderlands

Шутер з відкритим світом, де ви збираєте зброю, щоб отримати покращене спорядження. Ви можете робити це поодинці або з трьома друзями.

Гумор у Borderlands, можливо, трохи застарів, але напад на боса з метою отримання цінних предметів, як і раніше, викликає викид адреналіну.

Borderlands (фото: Medium)

Shadowrun: Dragonfall

Shadowrun: Dragonfall - ідеальна гра для тих, хто хоче поринути в атмосферний світ класичних рольових ігор, що викликає спогади. Вона схожа на Fallout або Divinity: Original Sin, але виконана у жанрі кіберпанк.

Проект привабливий тактичними можливостями, які відкриваються під час покрокових боїв. Але найцікавіше в ньому - продумане оповідання.

Shadowrun: Dragonfall (фото: Steam)

Celeste

Технічно Celeste - хардкорний платформер. Як і класичні 8-бітові ігри, він покликаний розчаровувати гравців своєю складністю. Але Celeste, на відміну від інших представників жанру, дбає про користувача. Складнощі в ній виправдані сюжетом: герой хоче вилікуватися від психічного захворювання, і небезпечне піднесення на гору потрібне саме для одужання.

Коли гравець зазнає невдачі, гра допомагає йому стати на ноги та продовжити шлях. Але якщо ви все ж таки хочете перевірити свою нервову систему на міцність, у Celeste є набір додаткових рівнів та предметів, на проходження та збір яких можна витратити не один вечір.

Celeste (фото: GameSpot)

Flinthook

Платформер про космічного пірата, який намагається вкрасти скарб. В основному ви переміщуєтеся по випадково згенерованих локаціях, використовуючи гачок-кішку.

Flinthook може здатися милою і безневинною грою, але ухилятися від ворогів та небезпек навколишнього середовища, пробираючись по заплутаним рівням, не так просто, як здається.

Flinthook (фото: Nintendo)

Hearthstone

Hearthstone має безліч плюсів і мінусів, але для безкоштовної карткової гри, доступної на більшості сучасних і старих платформ, освоїти її на диво складно.

У грі чудова анімація, безліч тактичних можливостей і як бонус для шанувальників Warcraft, купа цікавих персонажів. Навіть через кілька років після релізу Blizzard продовжує додавати до Hearthstone нові карти та режими.

Hearthstone (фото: Blizzard Entertainment)

Darkest Dungeon

Якщо ви любите готичний хорор та покрокові РПГ, то Darkest Dungeon ідеально підійде для вас. Ви керуєте групою шукачів пригод, які досліджують печери, наповнені монстрами.

Щоб герої не збожеволіли і не загинули, необхідно контролювати їхній настрій. Крім того, кожен персонаж може набувати нових як позитивних, так і негативних рис характеру, що також впливає на їх ефективність.

Darkest Dungeon (фото: Steam)