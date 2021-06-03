13-летняя девочка может стать первым в Украине ребенком, который победит 5-й рецидив рака

Случай девочки - уникальный, рассказывают врачи, так как в мире нет протоколов, которые уже использовались в лечении 2-го, 3-го, 4-го рецидива. А у девочки уже 5-й, и таких детей вообще нет на планете.

"Секрет Саши - в силе духа. У этого ребенка особенность в том, что она очень хорошо реагирует на химиотерапию - лучевую и высокодозовую", - говорит врач онколог Вадим Кобысь.

Он отметил, что уже несколько лет этот препарат работает в европейских странах и в США.

"Это таргетный препарат - специальные антитела, выработанные против этой опухоли. Целебная таблетка, которую всю жизнь думали, как найти. Вот для нейробластомы такая таблетка есть. У нас будет уникальный шанс - вылечить Сашу первой в Украине, впервые применить у нас в стране это дорогостоящее лечение. Я надеюсь, что эти лекарства ей помогут", - добавил врач.

Первый диагноз Брайловской поставили, когда ей было 1,8 месяцев - медики диагностировали 4-ю стадию нейробластомы рака нервной системы. Шансов тогда врачи не давали. Но девочке удалось побороть болезнь, произошла ремиссия и она смогла пойти в 1-й класс. Тогда у нее было очень длинные красивые волосы и банты в волосах. Но впоследствии болезнь вернулась.

Сейчас девочка находится в детском отделении Киевского онкологического центра, и проходит очередной курс химиотерапии. Там ее посетила Лидия Таран, которая подружилась с храбрым ребенком несколько лет назад, и месте они в рамках проекта "Исполни мечту" ездили в Париж и Диснейленд.

Ведущая Лидия Таран помогла Саше Брайловской, подопечной благотворительного проекта, посетить Францию 4 года назад (фото: facebook.com/likataran)

Ведущая ТСН подарила Саше большую дизайнерскую чашку с изображением панды, кигуруми-пижаму с пандой, любимым животным девочки.

"Наша Саша - это уникум и жизнелюб. Девочка с катетером с круглосуточной химией уверенно пытается выйти с 5-го рецидива - это настоящее чудо. Я счастлива, что мы все вместе с волшебниками можем дарить целебные эмоции радости. Но больше всего мечта Саши - жить и собрать средства на супер препарат. Я вижу, как она побеждает и чувствую, что это лекарство ей помогут! Делайте свои благотворительные взносы и не будьте равнодушными. Если победит Саша - победим мы, а за ней и другие дети!" - обратилась Лидия Таран.

Девочка призналась, что старается не думать и не показывать своей боли. Она считает, что главное - не раскисать и искать во всем плюсы.

Телеведущая Лидия Таран проведала Сашу Брайловскую в больнице (фото: facebook.com/likataran)

Как рассказала волонтер проекта "Исполни мечту" Неля Шовкопляс, Саше уже в свое время собрали миллион гривен, но нужно еще.

"Один флакон лекарств, который нужен Александре стоит от 10-12 тысяч евро. А таких флаконов нужно 5. Поэтому общая сумма, которую нам нужно собрать это 60 000 тысяч евро или около 2 000 000 гривен", - говорит она.

Как помочь 13-летней Саше

Все неравнодушные могут присоединиться к сбору средств на лечение Александры Брайловской по таким реквизитам:

bank: "ПРИВАТБАНК"

5169 3600 0865 4331 Гривны

4731 1856 1934 7351 EUR

4731 1856 1931 7032 USD

Брайловская Альбина Ивановна, мама.

13-летняя Саша Брайловская очень нуждается в помощи, чтобы наконец полностью побороть рак (фото: facebook.com/likataran)