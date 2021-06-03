13-річна дівчинка може стати першою в Україні дитиною, яка переможе 5-й рецидив раку

Випадок дівчинки - унікальний, розповідають лікарі, позаяк у світі немає протоколів, які вже використовувалися в лікуванні 2-го, 3-го, 4-го рецидиву. А у дівчинки вже 5-й, і таких дітей взагалі немає на планеті.

"Секрет Саші - в силі духу. У цієї дитини особливість у тому, що вона дуже гарно реагує на хіміотерапію - променеву і високодозову", - говорить лікар онколог Вадим Кобись.

Він зазначив, що вже кілька років цей препарат працює в європейських країнах і в США.

"Це є таргетний препарат - спеціальні антитіла вироблені проти цієї пухлини. Цілюща таблетка, яку все життя думали як знайти. Ось для нейробластоми така таблетка є. У нас буде унікальний шанс - вилікувати Сашу першою в Україні, вперше застосувати у нас в країні це дороговартісне лікування. Я сподіваюсь, що ці ліки їй допоможуть", - додав лікар.

Перший діагноз Брайловській поставили, коли їй було 1,8 місяця - медики діагностували 4-ю стадію нейробластоми раку нервової системи. Шансів тоді лікарі не давали. Але дівчинці вдалося побороти хворобу, сталася ремісія і вона змогла піти в 1-й клас. Тоді у неї було дуже довге гарне волосся і банти у волоссі. Але згодом хвороба повернулася.

Зараз дівчинка знаходиться в дитячому відділенні Київського онкологічного центру, і проходить черговий курс хіміотерапії. Там її відвідала Лідія Таран, яка подружилася з хороброю дитиною кілька років тому, і вони в рамках проекту "Здійсни мрію" їздили в Париж і Діснейленд.

Ведуча Лідія Таран допомогла Саші Брайловській, підопічній благодійного проекту, відвідати Францію 4 роки тому (фото: facebook.com/likataran)

Ведуча ТСН подарувала Саші велику дизайнерську чашку із зображенням панди, кігурумі-піжаму з пандою, улюбленою твариною дівчинки.

"Наша Саша - це унікум і життєлюб. Дівчинка з катетером із цілодобовою хімією впевнено намагається вийти з 5-го рецидиву - це справжнє диво. Я щаслива, що ми всі разом з чарівниками можемо дарувати цілющі емоції радості. Але найбільше мрія Саші - жити та зібрати кошти на супер препарат. Я бачу, як вона перемагає і відчуваю, що ці ліки їй допоможуть! Робіть свої благодійні внески і не будьте байдужими. Якщо переможе Саша - переможемо ми, а за нею й інші діти!"- звернулася Лідія Таран.

Дівчинка зізналася, що намагається не думати та не показувати свого болю. Вона вважає, що головне - не розкисати і шукати у всьому плюси.

Телеведуча Лідія Таран провідала Сашу Брайловську в лікарні (фото: facebook.com/likataran)

Як розповіла волонтерка проекту "Здійсни мрію" Неля Шовкопляс, Саші вже свого часу зібрали мільйон гривень, але потрібно ще.

"Один флакон ліків, який потрібен Олександрі коштує від 10-12 тисяч євро. А таких флаконів потрібно 5. Тому загальна сума, яку нам потрібно зібрати це 60 000 тисяч євро або близько 2 000 000 гривень", - говорить вона.

Як допомогти 13-річній Саші

Всі небайдужі можуть долучитися до збору коштів на лікування Олександри

Брайловської за такими реквізитами:

bank: "ПРИВАТБАНК"

5169 3600 0865 4331 Гривні

4731 1856 1934 7351 EUR

4731 1856 1931 7032 USD

Брайловська Альбіна Іванівна, мама.

13-річна Саша Брайловська дуже потребує допомоги, щоб нарешті повністю побороти рак (фото: facebook.com/likataran)