120-летний украинец поборол COVID-19: правда или фейк?

Правда ли, что 120-летний украинец поборол коронавирус (коллаж РБК-Украина)

В Минздраве Украины рассказали, сколько лет самому старшему пациенту с коронавирусом

В Украине коронавирусом заразились 18 человек, которым больше 100 лет. А самому старшему пациенту, поборовшему COVID-19, 120 лет. Такую информацию опубликовало издание УНН, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"У нас за все время пандемии было 18 больных в возрасте от 100 лет. 11 мужчин и 7 женщин. Из этих 18-и умерло только два человека за все время. И им было по 102 года. Остальные у нас были живы-здоровы, выписались. Старший пациент - 120 лет, жив ", - сообщили в пресс-службе.

На самом деле, информация о том, что самому старшему пациенту из Украины, который поборол коронавирус, 120 лет - это неправда. Возможно, в Минздраве сказали "102", а журналисты не услышали...

Дело в том, что на сегодняшний день самым старым человеком на планете является японка Танака Кане. И ей 117 лет. И вообще, людей, которые живут так долго не так уж и много среди более чем семи миллиардов всего населения Земли.

В Украине же рекордсменкой по долгожительству считалась Кристина Нагорная из Черниговской области. Но она умерла три года назад в возрасте 117 лет и 125 дней.

Кристина Нагорная умерла в возрасте 117 лет (фото: kulturologia.com.ua)

Как мы писали ранее, эксперт рассказал, когда пандемия COVID-19 закончится в Украине. По его словам, мы должны научиться жить в новых условиях, так как COVID-19 ослабнет только к 2022 году.