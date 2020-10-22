120-річний українець поборов COVID-19: правда чи фейк?

Чи правда, що 120-річний українець поборов коронавірус (колаж РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, скільки років найстаршому пацієнту з коронавірусом

В Україні коронавірусом заразилися 18 людей, яким більше 100 років. А найстаршому пацієнту, який поборов COVID-19, 120 років. Таку інформацію опублікувало видання УНН, посилаючись на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

"У нас за весь час пандемії було 18 хворих у віці від 100 років. 11 чоловіків та 7 жінок. З цих 18 померло тільки дві людини за весь час. І їм було по 102 роки. Решта у нас були живі-здорові, виписалися. Старший пацієнт - 120 років, живий ", - повідомили в прес-службі.

Насправді, інформація про те, що найстаршому пацієнту з України, який поборов коронавірус, 120 років - це неправда. Можливо, у МОЗ сказали "102", а журналісти не почули...

Справа в тому, що на сьогоднішній день найстарішою людиною на планеті є японка Танака Кані. І їй 117 років. І взагалі, людей, які живуть так довго не так вже й багато серед більш ніж семи мільярдів всього населення Землі.

В Україні ж рекордсменкою-довгожителькою вважалася Нагорна Христина з Чернігівської області. Але вона померла три роки тому у віці 117 років і 125 днів.

Христина Нагорна померла у віці 117 років (фото: kulturologia.com.ua)

Як ми писали раніше, експерт розповів, коли пандемія COVID-19 закінчиться в Україні. За його словами, ми повинні навчитися жити в нових умовах, через те, що COVID-19 ослабне тільки у 2022 році.