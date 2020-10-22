С нами навсегда: эксперт рассказал, когда пандемия COVID-19 закончится в Украине

Когда закончится пандемия коронавируса (фото: РБК-Украина)

Глава Госпотребслужбы Киева озвучил свой прогноз по поводу конца пандемии в Украине

Каждый день в Украине фиксируются новые антирекорды заболеваемости коронавирусом и многих людей интересует вопрос, когда же все это закончится. Свою точку зрения на этот счет озвучил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, мы должны научиться жить в новых условиях, так как COVID-19 ослабнет только к 2022 году.

"Возбудитель с нами навсегда и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", – заявил Рубан.

Также чиновник напомнил, что в стране должны быть серьезные штрафы за нарушение карантинного режима. По его словам, на сегодняшний день в Украине имеется законная база по проверке субъектов хозяйствования и наложению штрафов за нарушение карантинных требований.

Напомним, что 13 октября правительство Украины приняло решение о продлении карантина до конца 2020 года.

Пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября. Речь идет о заболеваемости как гриппом, так и новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что за прошлые сутки в Украине за сутки подтвердили 7053 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны. Так, больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.

Читайте также, как эксперт и медик сообщил, как избежать заражения COVID-19 в супермаркете.