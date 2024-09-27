12 заборонених продуктів при ГВ

Що треба їсти на грудному вигодовуванні?

Харчування під час грудного вигодовування може бути різноманітним і збалансованим. До нього обов'язково мають входити наступні продукти:

Крупи

Вуглеводи забезпечують енергію, тому важливо включати в раціон каші. Можна вживати будь-які крупи: гречану, булгур, рисову, вівсяну, кус-кус, сочевицю тощо. Їх можна готувати на воді або пастеризованому молоці.

Овочі

Овочі є джерелом клітковини. У літній період можна їсти свіжі овочі, якщо ви впевнені в їхньому походженні, або вирощені на власному городі. Також добре підходять запечені овочі.

Ягоди та фрукти.

У перші місяці грудного вигодовування рекомендовано їсти яблука та банани, поступово додаючи сезонні ягоди та фрукти.

М'ясо та риба

Білок є необхідною складовою раціону матері, яка годує грудьми. Перевагу слід надавати білому м'ясу, як-от філе індички або курки, і обмежити споживання червоного м'яса. Після першого місяця можна вводити телятину. Щодо риби, рекомендується обирати нежирні види, такі як хек, минтай, судак.

Кисломолочні продукти

Дозволяються невеликі порції низькожирного кефіру.

Хліб

Важливо обирати хліб із борошна грубого помелу для забезпечення здорового травлення.

12 заборонених продуктів на ГВ

При грудному вигодовуванні важливо дотримуватися збалансованого харчування, оскільки те, що їсть мати, може впливати на якість молока та здоров'я дитини. Ось 12 продуктів, яких слід уникати або обмежити під час годування грудьми:

Алкоголь

Навіть невелика кількість алкоголю може потрапити в грудне молоко. Вживання алкоголю може вплинути на розвиток дитини та порушити її сон.

Кофеїн

Кава, чай, шоколад і енергетичні напої містять кофеїн, який може спричинити нервозність, безсоння та дратівливість у дитини.

Цитрусові

Лимони, апельсини, грейпфрути та інші цитрусові можуть спричинити у дитини роздратування шлунка або висипання.

Шоколад

Окрім вмісту кофеїну, шоколад також може спричинити алергічні реакції або коліки у дитини.

Гостра їжа

Страви з великою кількістю спецій можуть вплинути на смак молока, що може не подобатися дитині, і можуть викликати роздратування шлунка.

Часник

Має сильний запах, який може змінювати смак молока, і дитина може відмовлятися від грудного годування.

Бобові

Горох, квасоля, сочевиця можуть спричинити газоутворення і здуття живота у дитини.

Капуста та броколі

Можуть викликати коліки або здуття живота у дитини через підвищене газоутворення.

Молочні продукти

У деяких дітей може бути непереносимість білка коров'ячого молока, що може спричинити коліки, висипання або інші алергічні реакції.

Риба з високим вмістом ртуті

Тунець, меч-риба та деякі інші види риби містять ртуть, що може вплинути на розвиток нервової системи дитини.

Горіхи

Можуть бути сильними алергенами, особливо арахіс. Якщо у сім'ї є випадки алергії, слід обмежити їх споживання.

Штучні підсолоджувачі

Такі підсолоджувачі, як аспартам і сахарин, можуть бути шкідливими для малюка, тому їх краще уникати.