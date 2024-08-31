12 українських пісень про осінь, з якими варто зустрічати 1 вересня. І це не тільки Іво Бобул

Наталія Могилевська - "В Києві осінь"

У 2019 році співачка переклала свій хіт українською. І ця пісня стала дуже популярною, адже вона дійсно передає атмосферу осені й налаштовує на романтику.

Ірина Білик - "Вже осінь"

Тут все зрозуміло без зайвих слів. Варто просто почитати слова пісні.

"Вже осінь, така чарівна, мене накрила своїм крилом.

Вже осінь, хіба це дивно, що літа зникло кудись тепло?

На згадку лише зосталось маленьке фото в моїй руці.

Тоді я тобі всміхалась, а зараз сльози на щоці".

Мотор'Ролла - "Осінь жовто-сіра"

А ця пісня навіє спогади про минуле. Бунтарський трек про осінь, яка "залишала на землі свої сльози, забираючи с собою мої мрії", оцінять ті, кому важко прощатися з літом.

Один в каное - "Осінь"

Сумна, але дуже атмосферна пісня, чудово підійде для перших дощів. Осіння злива, на яку багато хто дуже чекає після літньої спеки, дійсно здатна навіювати меланхолію.

Океан Ельзи - "Осінь"

Важко уявити добірку без цього треку. Він, ніби душевна балада, торкається серця.

"Осінь тепла, як весна,

Досі лине в ровінь з нашого вікна,

Нам дає надію.

Осінь тепла, як весна,

Просить так, немов з останніх сил, вона:

Не вбивайте мрію!".

Іво Бобул - "А вже осінь прийшла у мій сад"

Ця пісня вже стало "мемною", хоча це не засмучує артиста. Нині рядки треку знає уся молодь, а сам Бобул і досі виконує її на концертах. Судячи з усього, найближчі три місяці вона знов буде лунати звідусюди.

Воплі Відоплясова - "Зоряна осінь"

А ця пісня миттєво перенесе вас на початок "нульових". Кліп, звісно, не допоможе налаштуватися на хвилю позитива. Але якщо ви хочете трохи посумувати - чому ні?

Марія Бурмака - "Золотиста осінь"

Співачка випустила цей трек у 2023 році. Музика Миколи Мозгового та вірші Андрія Демиденка максимально передають вайб першого жовтого листя та м'яких сонячних променів, які бувають лише восени.

KOZAK SYSTEM - "У осені очі твої"

"Якщо уявити, що осінь - це атмосферний трисерійний серіал (а для кожного пристойного серіалу хороші композитори пишуть саундтреки), то ми вважаємо, що саундтреком до цієї пори року якнайкраще підходить саме ця пісня. Думаємо, ми виграли кастинг у самої осені", - розповідали про цей трек музиканти.

Тінь Сонця - "Осінь. Ти моя весна"

Дуже романтична пісня. Просто послухайте:

"Осінь надійшла в серпня перецвіт,

Осінь надійшла – озирнувся світ

В пахощах садів ти така одна,

Ти – моя весна...".

ТНМК - "Восени"

Ця пісня не така відома, хоча заслуговує на увагу. Гурт випустив її у 2009 році, але її знаходять та слухають навіть зараз - коментарі під відео не брешуть.

Плач Єремії - "Вона"

Звісно ж, без цього хіта важко уявити осінь, яка прийде вже невдовзі. І нині слова пісні здатні не тільки розчулити, а й змусити багато про що замислитися.