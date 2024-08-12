12 серпня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна свататися

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святі мученики Аникита і Фотій були родом із Нікомидії. Жили за часів імператора Діоклетіана (284-305 рр.), який переслідував християн.

Аникита був хоробрим воїном і служив у війську самого імператора. До того ж був християнином і критикував правителя за негідні вчинки. За це він наказав мучити святого, а після того кинути до звірів на поживу. Але Аникита залишався живим і неушкодженим.

В Аникити був племінник на ім'я Фотій, який також прийняв християнство, наслідуючи старшого родича. Імператор спробував умовити їх зректися віри, але святі відмовилися. Тоді їх прив'язали до коней, щоб жорстоко вбити, але дядько з племінником залишилися неушкодженими. Вони не постраждали навіть у жаркій лазні.

Тоді Діоклітіан наказав спалити святих у великій печі. Коли Аникиту і Фотія кинули в піч, багато християн, які були свідками їх подвигів, самостійно пішли в піч слідом за мучениками. Вони закінчили своє життя з молитвою на устах і непохитною вірою у серці. Розказували, що тіла святих не постраждали від вогню, навіть волосся залишилося неушкодженим.

Цілителі Фотій і Аникита (зображення: orthodox.vinnica.ua)

Що не можна робити сьогодні, 12 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сперечатися, кричати на рідних

Відмовляти у допомозі, коли просять

Влаштовувати гучні святкування.

Також не варто свататися, бо в цей день на хлопця чекатиме відмова, або під час підготовки до весілля з'являться проблеми та перешкоди. Молодим дівчатам сьогодні радили не ходити біля церкви, інакше вони ризикують залишитися самотніми на все життя.

Сьогодні варто знайти час для молитви. Зазвичай в Аникити і Фотія просять міцного здоров’я, сімейного щастя та захисту від війни та природних катаклізмів.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку іній та заморозки - до багатого врожаю озимих

Весь день похмуре небо - бабине літо буде коротким

Багато роси зранку - ще тиждень буде гарна погода

Почалася гроза - осіння пора затримається надовго

Над лісом стоїть туман - скоро почнеться дощ.

За старими звичаями, 12 серпня треба починати сіяти озимі культури. Окрім цього, сьогоднішній день підходить для прибирання в коморах або інших приміщеннях, де ви плануєте зберігати овочі та консервацію на зиму.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олексій, В'ячеслав, Василь, Антон, Аркадій, Герман, Дмитро, Юхим, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Іван, Ілля, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: