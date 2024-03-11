12-річна донька українського співака розтопила серця поляків (відео)

Так, під час свого виступу Настя не лише обернула крісла усіх суддів, а й здобула прізвисько "снайперка" - за уміння торкатися сердець своїм голосом.

"Я би хотіла піти слідами свого тата та дійти до фіналу конкурсу. Бо коли вже щось розпочинаю - уже не відпущу", - зізналася донька артиста, який свого часу переміг у українських проектах "Голос країни" і "Шанс".

Українка підкорила пісенне шоу

Цікаво, що на THE VOICE KIDS Настя не тільки бореться за перемогу, а й намагається нагадувати про Україну усіма доступними шляхами.

Так, знаючи, що юна українка любить малювати, організатори телешоу попросили її створити малюнок на тему дружби між Україною та Польщею. Настя зобразила не просто дружбу між двома народами, а й потребу відбиватися від чорного вороння, яке кружляє над нашими країнами.

Малюнок українки

А за кулісами проекту у Варшаві дівчинка разом із татом співали українських пісень, чим знову і знову розтоплювали серця творців, учасників та вболівальників "Голосу".

Табакова та її тато

До слова, за результатами сліпих прослуховувань Табакова потрапила у команду популярної польської співачки Cleo. Саме з нею україночка готуватиметься до вокальних батлів.

Додамо, що у першому раунді шоу Настя заспівала популярну пісню "Chcę tu zostać", яка на початку 00-х принесла популярність польському гурту Farba.