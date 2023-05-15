11 ошибок при похудении, из-за которых лишние килограммы никуда не деваются
Многие люди к лету пытаются сбросить лишние килограммы и скорректировать свою фигуру. Зачастую длительные усилия не дают желаемого эффекта, человек разочаровывается и перестает работать над собой.
О том, какие ошибки при похудении мешают сбросить лишний вес, рассказала нутрициолог и консультант по питанию Елена Костюк Instagram.
Почему не удается похудеть
"Весна летит, а бока не уменьшились. Клиенты на консультациях жалуются, что не удается избавиться от лишних килограммов. Разберемся, почему так происходит", - пишет эксперт.
Нутрициолог делится своими наблюдениями и выделяет самые распространенные ошибки, которые люди допускают при похудении.
11 распространенных ошибок во время похудения
- Вы не знаете, как нужно правильно худеть. Вы начитались в интернете кучу советов, а вес все равно не уходит. Дело в том, что работает система, а отдельные факты - нет.
- Нет поддержки. Вы поставили себе задачу, а ваши родственники прут конфеты в дом. На работе "все едят". Это вас соблазняет и вы съедаете лишние калории.
- Нет специалиста, у которого могли бы уточнять определенные моменты.
- Считаете, что во всем виноваты гормоны и генетика. Но на самом деле вы не проверяли уровень гормонов, которые могут оказывать влияние на процесс похудения.
- Вы не знаете истинного состояния своего здоровья. Хронические заболевания, слабость, стресс, усталость воспринимаете как норму. Стоит обследоваться у специалиста.
- Переедание. Не считаете калории и не взвешиваете еду. Это не нужно делать все время. Но в начале - это единственный способ не переедать. Ибо в среднем каши нужно до 100 г в готовом виде в сутки. Это 5 ст.л, а не гора на тарелке.
- Есть дефициты нутриентов. Овощи не всегда содержат те элементы, которых мы ожидаем. А выявить дефициты вам поможет специалист.
- Вы не мотивированы, не знаете истинную причину желания похудеть. И разобраться в этом сами не можете.
- Не пьете достаточно воды. Так вы не даете своему организму нормально переваривать пищу.
- В вашем рационе мало клетчатки и пищевых волокон. Овощи и фрукты для вас - враги. А колбаса и бутерброды - настоящие "помощники".
- Вы не считаете соотношение белков-жиров-углеводов. Важно не только есть в пределах калорийности, но и получать достаточное количество этих макронутриентов. Правильную пропорцию может вычислить специалист.
"Но не все так плохо. Вы молодцы, когда становитесь на путь к похудению. Вы творите чудеса сами, надо только поверить. Еще есть много причин неуспеха, но еще больше причин успеха", - говорит нутрициолог.
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