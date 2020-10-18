12-летний мальчик неожиданно сделал научное открытие: ученые были поражены

В канадской провинции Альберта 12-летний парень нашел скелет динозавра из 50-ти костей. Подросток по имени Натан Грушкин не мог поверить в то, что его находка – это реальность. Исследователи, шокированные открытием юноши, оценивают возраст скелета примерно в 69 миллионов лет. Как сообщается, скелет парень нашел еще в июле, во время похода, однако раскопки древнего существа закончились совсем недавно, сообщает ВВС.

Отмечается, что подросток увлекается всем, что связано с темой динозавров, с шести лет. Мальчик часто ходит с отцом в походы в заповедник Альберты. Год назад они наткнулись на мелкие остатки, похожие на фрагменты костей, а уже этим летом вернулись на то же место и осмотрели их внимательнее.

12-летний мальчик нашел скелет динозавра (фото: NATURE CONSERVANCY OF CANADA)

"Я был настолько шокирован, что мне на самом деле удалось найти эти остатки. Я всегда был очарован тем, как их кости превращаются из костей, подобных нашей, в твердую породу", – рассказывает Натан.

Грушкины обратились в Королевский музей Тиррелла, который находится в Альберте, после чего на место находки были отправлены эксперты.

Музей утверждает, что динозавр имеет научное значение, потому что окаменелости около 69 миллионов лет, и записи с этого периода времени редки.

"Этот молодой Гадрозавр является очень важным открытием, потому что он происходит из временного интервала, в течение которого мы очень мало знаем о том, какие динозавры или животные жили в Альберте. Находка Натана и Диона (отец Натана – ред.) поможет нам заполнить этот большой пробел в наших знаниях об эволюции динозавров", – говорится в заявлении куратора палеоэкологии музея Франсуа Терьена.

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