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12 кроків, які треба зробити вже зараз, щоб досягти фінансового успіху у 2024 році

Як досягти фінансового успіху в наступному році (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Щоб досягти фінансового успіху у наступному році, потрібно змінювати свої звички вже зараз - контролювати власні витрати, грамотно формувати бюджет та інвестувати.

Про те, які 12 кроків допоможуть досягти фінансового успіху в наступному році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фінансиста Наталії Рудевіч в Instagram.

Як досягти фінансового успіху у наступному році

"А ви знаєте, що вже зараз закладаєте основу свого фінансового добробуту в 2024 році? І якщо ви хочете, щоб він пройшов по-іншому, то починайте діяти прямо зараз, не чекаючи 1 січня. А ті з вас, хто виконає всі 12 пунктів, неодмінно відчує швидкі зміни у своїх фінансах", - пише Рудевіч.

Що варто зробити прямо зараз:

  • відкладіть 1000 грн
  • зайдіть у додаток банку та купіть 100 доларів
  • прочитайте будь-яку фінансову новину
  • обговоріть із колегою за обідом, чи веде він (а) бюджет
  • запишіть поточні витрати
  • запишіться на безкоштовний вебінар або перегляньте прямий ефір на тему фінансів
  • порахуйте тижні до наступної відпустки і прикиньте, скільки треба відкладати на тиждень, щоб накопичити необхідну суму в строк
  • запишіть 5 речей, які ви хотіли б робити на пенсії (відпочивати у санаторії, робити укладку в салоні, пити каву в кафе) та прорахуйте необхідний бюджет
  • подивіться виступ на TED про обмеження споживання (Less stuff, more happiness)
  • придумайте, як заробити 3 тис. грн до кінця тижня
  • порахуйте, скільки ви заробляєте за годину, а скільки буде на рік
  • запишіть 30 варіантів фрази "Гроші - це…"

Що має знати фінансово грамотна людина (скриншот)

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