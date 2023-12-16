12 кроків, які треба зробити вже зараз, щоб досягти фінансового успіху у 2024 році

Як досягти фінансового успіху у наступному році

"А ви знаєте, що вже зараз закладаєте основу свого фінансового добробуту в 2024 році? І якщо ви хочете, щоб він пройшов по-іншому, то починайте діяти прямо зараз, не чекаючи 1 січня. А ті з вас, хто виконає всі 12 пунктів, неодмінно відчує швидкі зміни у своїх фінансах", - пише Рудевіч.

Що варто зробити прямо зараз:

відкладіть 1000 грн

зайдіть у додаток банку та купіть 100 доларів

прочитайте будь-яку фінансову новину

обговоріть із колегою за обідом, чи веде він (а) бюджет

запишіть поточні витрати

запишіться на безкоштовний вебінар або перегляньте прямий ефір на тему фінансів

порахуйте тижні до наступної відпустки і прикиньте, скільки треба відкладати на тиждень, щоб накопичити необхідну суму в строк

запишіть 5 речей, які ви хотіли б робити на пенсії (відпочивати у санаторії, робити укладку в салоні, пити каву в кафе) та прорахуйте необхідний бюджет

подивіться виступ на TED про обмеження споживання (Less stuff, more happiness)

придумайте, як заробити 3 тис. грн до кінця тижня

порахуйте, скільки ви заробляєте за годину, а скільки буде на рік

запишіть 30 варіантів фрази "Гроші - це…"

Що має знати фінансово грамотна людина (скриншот)