12 кращих українських фільмів і серіалів, які можна дивитися на YouTube

Український кінематограф в останні роки показав, що здатен самостійно створювати неймовірно цікаві продукти і створювати якісні фільми та серіали.
РБК-Україна (проект Styler) зробило власну підборку фільмів та серіалів українською, які можна переглянути на YouTube.
Історія розгортається навколо Ольги, якій вже 40 за паспортом, але не в душі. В один момент вона несподівано прощається зі своїм звичним сімейним життям і мусить рухатися далі самостійно.
Оля зустрічає у барі справжнє кохання і з цього моменту її життя перегортається на 180 градусів, вона закохана, має роботу мрії і нових подруг. Але є нюанс, вона мусить брехати всім навколо про свій вік.Чи розкриється брехня головної героїні?
Життя цих трьох красунь, життя яких переплітається в одному зі столичних барів, не є ідеальним. Кожна з них має свої проблеми і бажання. Одного дня вони зустрічають свій День народження в барі й з того часу обіцяють собі встигнути до 30 втілити всі мрії.
Ох, навіть складно повірити, в які пригоди потрапляють ці три дівиці, краще на це подивитися, тим паче, що головні герої дуже привабливі акторки.
Цей серіал розповідає історію молодого та амбіційного студента, який б’ється об заклад з самим ректором, що він зможе стати головою будь-якого селища і зробити у ньому гідні та сучасні умови для проживання.
Це ризиковане рішення підтягує і друзів Антона. Вся амбіційна трійця відправляється у село, але що ж там на них чекає?
Романтична історія, яка розгортається навколо молодої українки Анни та зрілим польським шляхтичем, що розгортається у Львові ХІХ століття, за часів "Весни народів".
Стрічку знято за мотивами роману львівської письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави в тональності кардамону". Вона сповнена романтики, адреналіну та справжнім коханням, якому нічого не страшно.
Серіал розкриває проблеми батьків та дітей. У центрі сюжету постає юна Надя Матвієнко, яка все своє життя перебувала під гіперопікою впливових батьків. Її життя під контролем батька. Вона навчається в музучилищі за класом фортепіано. Згодом таки збирається заміж за знатного чоловіка з гідної родини, якого їй обрав батько. Проте сама Надя не відчуває нічого, окрім страждань.
Романтичний міні-серіал, який розповідає історію трьох подруг Каті, Віки та Інни. За сюжетом їх об'єднує лише одне - суцільне відчуття самотності.В один момент дівчата вирішують знайти своє кохання у додатку для знайомств і вписуються у справжні авантюри.
Серіал розповідає про талановитого і професійного акушера-гінеколога Михайла Гончара, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і дім Михайла.
Він з дочкою розпочинає абсолютно нове життя у столиці, де зустрічає старих друзів, нове кохання та купу проблем.
Сюжет серіалу закручується довкола молодого чоловіка, у якого виникає ідея, як швидко та легко підробити грошей. У його планах створити прибутковий, але нелегальний бізнес, і для цього необхідні всі умови. Але кохання стає перепоною до великих грошей шляхом обману.
Сюжет серіалу розгортається у часи війни. 24 лютого, коли всі українці вирішують, залишитися вдома, чи поїхати за кордон заради безпеки.
Це історія про вимкнення світла, про вибухи, про спілкування на відстані. І головне - про нестримний оптимізм та життєрадісність українців. У кожній серії глядач стежитиме за історіями чотирьох сімей з різних міст України, які розлучила війна.
У центрі сюжету постає затятий холостяк Петро, який побився об заклад зі своїм найкращим другом, що зможе прожити місяць з чужою жінкою під одним дахом. Так у його квартирі з'являється Вероніка - розумна і характерна вчителька музики, яка щойно пішла від чоловіка-тирана з двома дітьми.
Це сучасна і дуже добра, лірична історія про те, як важливо чесно та відверто усвідомлювати свої справжні бажання і діяти, щоб вони стали реальністю.
Головним героєм стає лейтенант поліції Остап Мазур, який напередодні новорічних свят вирушає на чергування з напарником і майбутнім зятем Юрієм Богдановичем Коваленко.
Насправді чоловікам непросто порозумітися, бо Богданович категорично проти, щоб його красуня-донька Лана виходила заміж за поліційного, до того ж він впевнений, що Остап її не гідний. Але Лана потрапляє у біду.